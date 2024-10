Twee Belgische journalisten aangevallen door 'woedende menigte' in Beiroet

Het gaat om journalist Robin Ramaekers en zijn cameraman Stijn De Smet van de Vlaamse commerciële zender VTM. Ze waren een reportage aan het maken over een Israëlisch bombardement in Beiroet.

VRT-journalist Jens Franssen over Belgische VTM-collega's die gewond raakten in Beiroet

De journalisten zijn inmiddels in veiligheid gebracht en krijgen medische zorg. De Vlaamse publieke omroep schrijft dat Ramaekers meerdere breuken in zijn gezicht heeft opgelopen. De Smet heeft een schotwond in zijn been. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het naar omstandigheden goed met de twee.