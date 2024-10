Reuters Onder meer Bulgarije heeft al burgers geëvacueerd

NOS Nieuws • vandaag, 16:07 Nederland helpt 'honderden' burgers bij terugkeer uit Libanon

Nederland gaat burgers helpen met hun terugkeer uit Libanon vanwege de onzekere veiligheidssituatie in het land. Minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp spreekt van honderden Nederlanders, maar een precies aantal noemt hij niet.

Er wordt binnen enkele dagen een vliegtuig gestuurd. Defensie heeft een militair vliegtuig beschikbaar gesteld en er wordt gekeken of er nog vliegtickets geregeld kunnen worden op commerciële vluchten. Verder kijkt het ministerie of er met andere landen plannen gemaakt kunnen worden om Nederlanders het land uit te krijgen.

Nederland organiseert tot nu toe geen evacuatievluchten, maar riep al wel bijna een jaar Nederlanders op uit Libanon te vertrekken. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders er verblijven, omdat er geen registratieplicht is. Om in aanmerking te komen voor een repatriëring moet eerst een crisiscontactformulier worden ingevuld, benadrukt minister Veldkamp.

Hij vindt niet dat Nederland nu te laat in actie komt en stelt dat Nederland gelijk oploopt met andere landen.

Familie

Andere Europese landen, zoals Duitsland, Groot-Brittannië en Bulgarije zijn al begonnen met het terughalen van landgenoten. Een vliegtuig van de Duitse luchtmacht is gisteren al teruggekeerd met ambassadepersoneel en hun familie en morgen landt een vliegtuig in Libanon om Britse staatsburgers op te halen.

De situatie in Libanon wordt steeds gevaarlijker, nu Israël begonnen lijkt met een grondoffensief. In het zuiden van Libanon worden volgens Israël "beperkte en gerichte" acties gevoerd tegen Hezbollah-doelen.

Nieuwsuur sprak met Nederlanders in Libanon die voor de keuze staan om terug te worden gehaald:

1:24 'Ik vind het moeilijk om mijn dochter uit haar vertrouwde omgeving te halen'

In de Tweede Kamer groeide de druk op het kabinet om Nederlanders snel uit Libanon weg te halen. De Kamer was bang dat het kabinet, net als in augustus 2021 in Afghanistan, te laat in actie zou komen.

Pas enkele dagen nadat de Taliban het land volledig in handen hadden gekregen, lukte het Nederland om mondjesmaat Nederlandse burgers terug te halen. Uiteindelijk oordeelde een commissie hard over de aanpak. De evacuatie was chaotisch en traag verlopen.