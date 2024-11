ANP Frenkie de Jong

NOS Voetbal • vandaag, 00:33 Zorgen om De Jong: komt ie wel of komt ie niet terug bij Oranje? Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Wat in de afgelopen interlands van het Nederlands elftal tegen Hongarije (1-1) en Duitsland (1-0 verlies) duidelijk werd, was dat Oranje ondanks allerlei nieuwe, veelbelovende mogelijkheden een extra topspeler goed kan gebruiken.

Een die de regie oppakt, die het spel laat vloeien, die rust brengt als het moeilijk wordt. Iemand als Frenkie de Jong.

De vraag na gisteravond is of De Jong fit genoeg is om zich vandaag daadwerkelijk te melden bij het Nederlands elftal, dat samenkomt voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (16 november in Amsterdam) en Bosnië en Herzegovina (19 november in Zenica). Hij raakte tegen Real Sociedad geblesseerd, maar speelde de eerste helft wel uit. Bij rust werd hij gewisseld, na een zwak optreden.

Nog niet de oude

Bondscoach Ronald Koeman zal hoe dan ook rustig aan doen met hem. Bij FC Barcelona speelde De Jong sinds zijn rentree in oktober geen hele wedstrijd. Verder dan de 68 minuten van afgelopen week tegen Rode Ster kwam hij nog niet.

Na drie blessures aan dezelfde enkel was het belangrijk voor De Jong zich weer vrij en onbevangen over het veld te kunnen bewegen. Zijn sterke tweede helft in El Clásico (0-4 winst) was een hoopvol teken, zijn matige eerste helft van gisteren een signaal dat De Jong nog niet de oude is.

Persconferentie live bij de NOS In de aanloop naar de twee Nations League-wedstrijden geeft bondscoach Ronald Koeman vandaag om 18.30 uur een persconferentie in Zeist. Die is live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app. Oranje moet zich de komende interlandweek zien te plaatsen voor de kwartfinales van de Nations League. Daarvoor volstaat zaterdag een overwinning op Hongarije in de Johan Cruijff Arena.

Het is afwachten of De Jong komt en of de bondscoach eindelijk de kans krijgt om zijn nieuwe mogelijkheden op het middenveld te koppelen aan De Jong. Althans, niet allemaal, want onder anderen Jerdy Schouten en Joey Veerman zijn afwezig.

Genoeg opties in absentie De Jong

Op 10 september 2023 speelde De Jong zijn voorlopig laatste en 54ste interland. Het was de avond in Dublin dat het Nederlands elftal met een 1-2 overwinning op Ierland een grote stap zette richting kwalificatie voor het EK.

Naast De Jong begon Mats Wieffer op het middenveld. Ryan Gravenberch was toen uit beeld, Schouten was er nog niet bij en Tijjani Reijnders speelde als invaller pas zijn tweede interland.

In de daaropvolgende achttien interlands, vier in 2023 en veertien in 2024, was De Jong afwezig. Waar de afwezigheid van De Jong aanvankelijk een enorm probleem was, dienden steeds meer alternatieven zich aan.

ANP Ryan Gravenberch

Zonder De Jong kregen Wieffer, Reijnders, Veerman, Schouten, Gravenberch, Marten de Roon, Xavi Simons, Teun Koopmeiners, Georginio Wijnaldum, Quinten Timber en Guus Til de kans zich te tonen op het middenveld.

Van die opties maakten Reijnders, Schouten en Gravenberch de meeste indruk. Schouten was met zijn zekere passing een revelatie op het EK, Reijnders vloog op verschillende middenveldposities en een weergaloze pass tegen Duitsland tekende de vorm van Gravenberch.

Op zoek naar de ideale partner

Maar wie past het best bij De Jong? Die vraag bleef hangen. Koeman gaf eerder aan dat hij het antwoord in zijn hoofd heeft. Bij afwezigheid van De Jong kon hij er echter veertien maanden niet mee oefenen.

PSV'er Schouten zou als controleur naast De Jong goed passen, maar is nu absent. De nieuwe rol van Gravenberch bij Arne Slots Liverpool, ook als controleur, komt Koeman goed uit, Het maakt hem een ideale kompaan voor De Jong.

Reijnders kan het, maar blinkt bij Milan dit seizoen vooral uit in een aanvallende rol en zo werd hij de laatste interlands bij Oranje ook gebruikt. Afgelopen dinsdag nog was Reijnders de grote man bij AC Milan bij de 1-3 zege op Real Madrid.

ANP Teun Koopmeiners

Dan is een duo De Jong-Gravenberch voor nu logisch als De Jong zich meldt, met Reijnders ervoor. En met Koopmeiners achter de hand. De linkspoot van Juventus miste net als De Jong het EK door een blessure en moest ook in de afgelopen interlandperiodes verstek laten gaan.

De enige interland van Koopmeiners in 2024 dateert van maart, tegen Schotland (4-0). De 26-jarige Castricummer verdient gezien zijn prestaties op clubniveau een plek in Oranje. Het wordt daarnaast tijd dat hij die clubvorm in Oranje etaleert. Dan heeft Koeman er een internationale topspeler bij. Net als voor Reijnders geldt dat Koopmeiners inzetbaar is op verschillende middenveldposities, maar bij zijn club vooral aanvallend wordt benut.

Het wordt voor Koopmeiners een nieuwe start bij Oranje, net als eventueel voor De Jong. Voor Koeman en Oranje begon die nieuwe periode al in september. Met De Jong en Koopmeiners terug groeit de rijkdom op het middenveld, hopelijk voor nu en verder.