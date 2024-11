AFP Frenkie de Jong juicht mee om een doelpunt

NOS Voetbal • gisteren, 23:20 Aanvoerder De Jong wint met Barcelona in Belgrado, Inter klopt Arsenal

Internazionale heeft thuis in de Champions League-topper tegen Arsenal een krappe 1-0 overwinning behaald. Een strafschop zorgde voor de zege. Inter heeft nu tien punten na vier wedstrijden en staat vijfde.

FC Barcelona, met aanvoerder Frenkie de Jong voor het eerst sinds april in de basis (vanwege blessureleed), won eenvoudig bij Rode Ster Belgrado (5-2) en staat weer bij de eerste acht met negen punten uit vier wedstrijden.

Denzel Dumfries was al vroeg in de wedstrijd dicht bij een treffer voor Inter, maar zijn harde pegel spatte op de lat uiteen. Dumfries had net als Stefan de Vrij een basisplaats. Bij Arsenal speelde Jurriën Timber.

Op slag van rust kregen de Italianen een strafschop, de bal kwam op de hand van Arsenal-middenvelder Mikel Merino. Hakan Çalhanoğlu benutte de penalty feilloos. Daarna werd Inter wel teruggedrukt, maar ook Arsenal slaagde er niet in om Inter de eerste tegentreffer van het toernooi te bezorgen.

Reuters Dumfries in duel met Timber

Barcelona kwam snel op voorsprong in Belgrado. Iñigo Martínez kopte vroeg in de wedstrijd een voorzet van Raphinha binnen. Maar Rode Ster deed wat terug. Na 28 minuten maakte Silas een aanval dwars door de as van het veld fraai af.

Barcelona loopt uit

Kot voor rust pakte de koploper van Spanje opnieuw de voorsprong, Robert Lewandowski scoorde, opnieuw was Raphinha de aangever. Al was dat niet bewust, zijn schot kwam via de paal voor de voeten van de Poolse topspits.

Lewandowski miste een enorme kans op 1-3, maar na 53 minuten maakte hij alsnog de derde Barça-goal door een voorzet van Jules Koundé binnen te lopen. Enkele minuten later tekende Raphinha voor de 1-4, opnieuw was Koundé de aangever. Na 65 minuten zat de wedstrijd erop voor De Jong, de aanvoerder werd gewisseld door Hansi Flick.

Fermín López maakte ook nog 1-5, voor de derde keer deze wedstrijd was Koundé de aangever. Rode Ster deed nog wat terug via Milson: 2-5.

PSG geeft het weg

Paris Saint-Germain kwam thuis na veertien minuten op voorsprong tegen Atlético Madrid, dat opnieuw matig voor de dag kwam, maar uiteindelijk wel won: 1-2.

De net 18-jarige middenvelder Warren Zaïre-Emery stiftte de bal bij de 1-0 schitterend over doelman Jan Oblak.

AFP Warren Zaïre-Emery met een schitterende stift

Na het slechte begin pakte de ploeg uit Madrid meteen het initiatief terug. Nahuel Molina maakte na achttien minuten de 1-1 met een snoeiharde uithaal. Daarna kreeg PSG voldoende kansen om te winnen, maar de bal wilde er niet in.

Een oude voetbalwet trad in werking. Want in de allerlaatste seconde van de wedstrijd maakte Ángel Correa er 1-2 van.

Bayern wint nu wel

Bayern München verloor twee keer op rij, van Barcelona en Aston Villa, maar pakte nu belangrijke punten. De ploeg van trainer Vincent Kompany kwam in eigen huis tegen Benfica moeizaam tot winst, maar won wel met 1-0.

Jamal Musiala kopte na een uur spelen in de tweede helft een teruggetrokken bal van Kane binnen.

AFP Marten de Roon met aanvoerdersband in Stuttgart

Atalanta Bergamo, met Marten de Roon in de basis, won bij VfB Stuttgart: 0-2. Ademola Lookman rondde voorbereidend werk van Charles de Ketelaere af bij de 0-1 en Nicolo Zaniolo maakte kort voor tijd de 0-2.

Brest op tien punten

Stade Brest, met Marco Bizot in het doel, won met 1-2 bij Sparta Praag. Brest kwam na 37 minuten op voorsprong. Edimilson Fernandes was de maker van de treffer, door een afgeslagen corner overtuigend tegen de touwen te schieten.

De Zwitser maakte kort voor tijd ook de tweede treffer voor de ploeg van Bizot en schoot zijn ploeg naar de voorlopige vierde plaats. Dat had een tweede plek kunnen zijn als Victor Olatunji niet kort voor tijd wat terugdeed voor de Tsjechen.