Reuters Connect Boubacar Kamara na een gemiste kans voor Aston Villa

NOS Voetbal • vandaag, 21:00 Villa lijdt eerste nederlaag in Champions League door bizarre strafschop

Aston Villa was na de eerste drie speelronden in de Champions League de trotse koploper, maar heeft vanavond in de vierde ronde voor het eerst punten verspeeld. Bij Club Brugge werd er met 1-0 verloren.

Hans Vanaken benutte een strafschop die werd gegeven na een wel heel knullige handsbal. Door dit resultaat is Liverpool de enige club die nog foutloos is na vier speelrondes.

Bij Aston Villa stond Oranje-international Ian Maatsen in de basis, bij Club Brugge viel Bjorn Meijer in. De vleugelverdediger van Brugge maakte zijn eerste minuten in de Champions League dit seizoen, hij is net terug van een lange blessure.

Brugge gevaarlijk

Villa kreeg de eerste kansen voor rust, maar Club Brugge de grootste. Ollie Watkins was na 21 minuten dicht bij een treffer, maar schoot net naast. Even later kopte John McGinn ruim over in kansrijke positie.

Daarna had Club een sterke fase. Na een halfuur spelen was het bijna 1-0 voor de thuisploeg, Ferran Jutgla raakt via de hand van doelman Emiliano Martínez de paal nadat verdediger Tyrone Mings de aanvaller uit zijn rug had laten lopen. Ook een schot van Christos Tzolis werd gekeerd door de Argentijnse doelman.

EPA Vanaken schoot de Belgen op voorsprong

Een bijzonder moment vijf minuten na rust. Doelman Martínez nam een doeltrap, maar Mings had dat gemist. De verdediger pakte de bal met de hand om een doeltrap te nemen, maar in de ogen van scheidsrechter Tobias Stieler had de keeper dat dus al gedaan en dus floot hij voor hands.

Vanaken benutte de strafschop feilloos: 1-0. Na die treffer was het vooral Brugge wat de klok sloeg, Aston Villa kwam er nauwelijks aan te pas.

Eerste zege Sjachtar

In de andere vroege wedstrijd versloeg Sjachtar Donetsk uit Oekraïne het Zwitserse BSC Young Boys met 2-1. Het was de eerste zege voor Sjachtar in deze editie van de Champions League.