Teleurstelling bij Feyenoord na de 0-2

Feyenoord verliest van Salzburg en loopt topnotering in Champions League mis

Feyenoord heeft zich in de groepsfase van de Champions League laten verrassen door Red Bull Salzburg. In de Kuip waren de Rotterdammers niet opgewassen tegen de Oostenrijkse ploeg, die onder de Nederlandse trainer Pepijn Lijnders zijn eerste overwinning boekte in het miljardenbal: 1-3.

Door de nederlaag staat Feyenoord nu op de 21ste plaats op de ranglijst. Bij een nieuwe overwinning - eerder werd er knap gewonnen van Benfica (3-1) en Girona (3-2) - was Feyenoord opgeklommen naar de negende plaats en was het nagenoeg zeker geweest van een volgende ronde.

De nummers een tot en met acht in de Champions League gaan rechtstreeks door naar de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 spelen een tussenronde. Feyenoord zal nog punten moeten pakken in de resterende wedstrijden tegen Manchester City (26 november), Sparta Praag (11 december), Bayern München (22 januari) en LOSC Lille (29 januari).

Feyenoord-trainer Brian Priske kwam met een verrassende opstelling. Hij koos voor Luka Ivanusec als vervanger van de geblesseerde Antoni Milambo op het middenveld. In het competitieduel met AZ kreeg Ramiz Zerrouki nog de voorkeur.

Ook voorin moest de Deense trainer creatief zijn. Spitsen Santiago Gimenez en Ayase Ueda zijn voor langere tijd afwezig en ook de verwachte vervanger Julián Carranza ontbrak door een blessure. Ibrahim Osman begon in de punt van de aanval en Bart Nieuwkoop werd op de rechtsbuitenpositie geposteerd.

Lijnders en Salzburg in zwaar weer

Lijnders, sinds afgelopen zomer hoofdtrainer van RB Salzburg en daarvoor assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool, kent een moeizame start bij zijn nieuwe club.

De Oostenrijkers bereikten via onder andere FC Twente de groepsfase van de Champions League, maar verloren daarin in de eerste drie speelronden van Sparta Praag (3-0), Stade Brestois (0-4) en Dinamo Zagreb (0-2).

Proshots Trainer Pepijn Lijnders

Al in de derde minuut was Feyenoord dreigend. Ibrahim Osman ging verdediger Kamil Piatkowski voorbij, gaf voor, maar Nieuwkoop kwam tussen de Salzburg-verdedigers niet tot een schot.

Niet veel later nam ook Igor Paixao het doel van keeper Janis Blaswich (oud-Heracles Almelo) onder vuur, maar tevergeefs. Salzburg was niet bang en zat Feyenoord dicht op de huid. Dat liep voor de Rotterdammers enkele keren goed af.

Feyenoord op achterstand

Na de veelbelovende openingsfase wist Feyenoord daar geen vervolg aan te geven. De ploeg voetbalde moeizaam onder de druk van Salzburg uit en kwam in het vervolg van de eerste helft amper tot kansen.

Vlak voor rust ging het mis voor Feyenoord. Keeper Wellenreuther gooide de bal uit, maar buiten het bereik van Paixao. Salzburg nam over en Karim Konaté kon vervolgens vrij inkoppen.

Proshots Karim Konaté scoort de openingstreffer voor RB Salzburg

Feyenoord wisselde in de rust twee keer: Chris Nadje en Anis Hadj Moussa vervingen Osman en Jordan Lotomba. Paixao schoof door naar de spitspositie en kreeg direct een grote kans. De Braziliaan kopte net naast.

De dubbele wissel van Priske had niet het gewenste resultaat. Ook met Paixao in de punt liet het gebrek aan een echte spits zich voelen.

In de 58ste minuut was Konaté het meest alert bij een corner en hij schoot zijn tweede binnen via het been van Gernot Trauner. Toch kreeg Feyenoord kansen op de aansluitingstreffer. Een kopbal van Nieuwkoop ging net naast en Nadje kreeg een goede schietkans, maar zijn schot miste kracht.

Rood

Diezelfde Nadje moest even laten het veld verlaten. Zijn voet belandde ongelukkig op de enkel van een tegenstander en na raadpleging van de VAR trok de scheidsrechter rood.

Hadj Moussa zorgde met een prachtig schot nog wel voor de 2-1. De buitenspeler toverde de bal met de buitenkant van zijn voet langs keeper Blaswich.

Van een slotoffensief voor Feyenoord was geen sprake. Vlak na de aansluitingstreffer werd de hoop van de Kuip alweer de kop ingedrukt. Na een overtreding van David Hancko in het strafschopgebied mocht Konaté aanleggen vanaf elf meter. De Ivoriaan schoot echter hard op de lat.

Een minuut later was het alsnog raak voor de Oostenrijkers. Daouda Guindo knalde de bal van afstand kiezelhard in de bovenhoek en gooide daarmee het duel definitief in het slot.