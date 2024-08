FC Twente moet verder in Europa League na spectaculair 3-3 gelijkspel tegen Salzburg

ANP Sam Lammers baalt na de uitschakeling in de Champions League

Het avontuur van FC Twente in de Champions League is voorbij. De nummer drie van de eredivisie van afgelopen seizoen kwam vanavond in eigen huis na een spectaculaire tweede helft niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen FC Red Bull Salzburg.

Dat was niet voldoende om de 2-1 nederlaag van een week geleden in Oostenrijk te repareren. Twente gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Trainer Joseph Oosting was vooraf hoopvol gestemd, ondanks het feit dat hij als gevolg van de nekblessure van Youri Regeer en het vertrek van Alfons Sampsted naar Birmingham City op de rechtsback positie moest improviseren. Linksachter Anass Salah-Eddine startte daardoor op de rechterkant in de basis.

Ook voor Michel Vlap was een basisplaats weggelegd. De aanvallende middenvelder maakte uit bij Salzburg als invaller in de blessuretijd uit een vrije trap de enige treffer voor Twente, waarmee hij de kansen om de play-offs te halen weer leven inblies.

Lange ballen op Lammers

Het aanvallende gameplan van Oosting was om met een lange bal spits Sam Lammers te bereiken en dan "in een contrabeweging" de geroutineerde mede-aanvaller Ricky van Wolfswinkel de diepte in te sturen.

Dit maakte onderdeel uit van de strategie om hoog druk te zetten, om zo Salzburg met gelijke wapens te bestrijden. Aangezien de Oostenrijkers zich bedienen van pressievoetbal, het handelsmerk van de nieuwe Nederlandse trainer Pepijn Lijnders., die afgelopen zes seizoenen Jürgen Klopp bij Liverpool assisteerde.

De snikhete Grolsch Veste (bij de aftrap was het nog 34 graden) moest 'de hel van Enschede' worden, maar daar kwam aanvankelijk weinig van terecht.

Nadat Vlap, wiens vrije trap in de tiende minuut door Salzburg-doelman Janis Blaswich met de vuisten onschadelijk werd gemaakt, voor het eerste gevaar namens Twente had gezorgd, leed de thuisploeg twee keer snel achter elkaar slordig balverlies. Eerst door Mathias Kjølø, daarna nieuwkomer Bas Kuipers.

In beide gevallen kwam Twente nog goed weg, maar in de zeventiende minuut ging het toch mis. Oscar Gloukh bediende Maurits Kjaersgaard op maat, waarna de Deense middenvelder, die een week geleden ook al beide Oostenrijkse treffers voor zijn rekening nam, prachtig de bal over Twente-keeper Lars Unnerstall volleerde.

Ruimte op de flanken

Een minuut later was het bijna 0-2, toen Dorgeles Nene net naast schoot. Dat deed de Malinees niet in de 25ste minuut. Weggestuurd op rechts door de opgekomen verdediger Amar Dedic, knalde hij de bal knap langs Unnerstall, daarbij profiterend van de ruimte die Salzburg op de flanken kreeg.

Twente stelde daar in aanvallend opzicht bar weinig tegenover. Pas in de 38ste minuut werd Lammers voor het eerst volgens plan de diepte ingestuurd. Hij vond Vlap, maar die schoot slap in en bleek bovendien buitenspel te staan.

De Grolsch Veste leefde op. Vijf minuten later torpedeerde Blaswich zijn eigen verdediger Aleksa Terzic en uit de door Carel Eiting genomen corner die daar uit voortvloeide, kopte Mees Hilgers fraai de 1-2 tegen de touwen, waarmee er weer wat hoop teruggekeerde bij de fans van Twente.

Helemaal toen Unnerstall op slag van rust Nene van 1-3 afhield met een fraaie redding.

Maar die hoop vervloog meteen na rust, samen met de naar Twente lonkende miljoenen als de groepsfase van de Champpions League zou worden bereikt. De tweede helft was amper begonnen of de naïef spelende Noor Kjølø ging opnieuw in de fout. Zijn balverlies werd nu wel genadeloos afgestraft door de Malinees Moussa Yelo, die de voorzet van rechts van de Deen Mads Bidstrup langs Unnerstall werkte: 1-3.

Weer leven in de brouwerij

Het leek beslist, Toch kwam er in de 64ste minuut kwam weer leven in de brouwerij. De temperatuur was door onweerswolken inmiddels een graad of tien gedaald, toen de Belg van Alec van Hoorenbeeck uit een corner van rechts van Daan Rots met een kopbal er 2-3 van maakte.

Unnerstall sleepte zijn ploeg er opnieuw doorheen door een op aandringen van de VAR gegeven penalty na knullig hands van Vlap te stoppen. Met zijn save voorkwam hij de tweede goal van Kjaersgaard.

Het werd nog gekker. De 3-3 van invaller Sem Steijn in de 87ste minuut op aangeven van Van Wolfswinkel na goed doorzetten op rechts van invaller Mitchell van Bergen zorgde voor zeven doldwaze minuten extra speeltijd.

Steijn maakte nog bijna 4-3 uit een voorzet van Vlap maar de bal ging rakelings naast.

