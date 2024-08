Twente kent met zege bij NEC goede generale voor Europese return

Na goed voorbereidend werk van Sayfallah Ltaief zette Sam Lammers Twente met een intikker al snel op 0-1. Lars Unnerstall hield vervolgens met een knappe reflex Rober González van de gelijkmaker af, maar even later maakte Kodai Sano er alsnog 1-1 van met een rake kopbal.

Twente had pech bij een kopbal van Daan Rots die de lijn niet volledig passeerde en zag Bas Kuipers de bal in de rebound ook nog eens op de lat koppen. De voorsprong kwam er na de rust via Alec van Hoorenbeeck alsnog: de Belgische centrumverdediger werd bij een corner over het hoofd gezien en kopte binnen: 1-2. NEC drong nog wel even aan, al bleven kansen uit.