FC Twente in play-offs Champions League mogelijk tegen Rangers, ook Ajax kent opties

Als FC Twente de laatste kwalificatieronde van de Champions League bereikt, speelt het daarin tegen Rangers of Dynamo Kyiv. Dat wees de loting van de UEFA in Nyon maandagmiddag uit.

Eerst zal Twente in de derde kwalificatieronde nog moeten afrekenen met RB Salzburg, dat wordt getraind door de Nederlander Pepijn Lijnders. Het tweeluik met de Oostenrijkers wordt op dinsdag 6 augustus (uit) en dinsdag 13 augustus (thuis) afgewerkt.

Ajax

Ajax speelt in de derde kwalificatieronde van de Europa League tegen het Griekse Panathinaikos, die wedstrijden staan voor 8 en 15 augustus gepland. Als Ajax dat tweeluik overleeft en doorgaat in de Europa League, speelt het tegen Jagiellonia Bialystok (Polen) of FK Bodø/Glimt (Noorwegen).