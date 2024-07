ANP Joseph Oosting, trainer van FC Twente

Twente in Champions League tegen Salzburg, Ajax treft mogelijk Panathinaikos

FC Twente begint het Champions League-avontuur in de derde voorronde met een wedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Dat bleek maandagmiddag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon.

De Enschedese ploeg kwam in de voorronde terecht doordat het vorig seizoen als derde eindigde in de eredivisie. De nummers één en twee (PSV en Feyenoord) plaatsten zich voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal.

Met Salzburg treft FC Twente een lastige tegenstander. De Oostenrijkers werden vorig seizoen in de competitie tweede achter Sturm Graz. De ploeg werd voor het eerst sinds 2013 geen kampioen.

Ook Rangers FC, Slavia Praag en LOSC Lille waren een mogelijke tegenstander, maar zij werden aan andere opponenten gekoppeld.

Ajax en Go Ahead kennen mogelijke volgende tegenstanders

Ook de balletjes van Ajax en Go Ahead Eagles ging in Nyon mee in de loting, al was dat voor de Europa League en de Conference League.

Als de Amsterdammers het tweeluik met Vojvodina Novi Sad in de tweede kwalificatieronde doorkomen, spelen ze daarna tegen de winnaar van het duel tussen Panathinaikos FC (Griekenland) en PFC Botev Plovdiv (Bulgarije).

Verliest Ajax het tweeluik met de Serviërs, dan speelt het vervolgens een tweeluik tegen NK Maribor uit Slovenië of Universitatea Craiova uit Roemenië in de derde voorronde van de Conference League.

Mocht Go Ahead Eagles de tweede voorronde van de Conference League tegen Brann Bergen overleven, dan neemt de ploeg uit Deventer het op tegen het IJslandse Valur of het Schotse St. Mirren. Die loting biedt perspectief, want Go Ahead had ook Trabzonspor, Brøndby IF of Cercle Brugge kunnen loten.

Wanneer zijn de wedstrijden van FC Twente?

De eerste wedstrijd van FC Twente, tegen het Salzburg waar Pepijn Lijnders nu de hoofdtrainer is, wordt in Oostenrijk gespeeld op 6 of 7 augustus. De return in Enschede is op 13 augustus.

Lijnders was tot deze zomer assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool. Hij begon zijn trainersloopbaan bij de jeugd van PSV en zat ook nog een tijdje als assistent-trainer bij FC Porto.

AFP Pepijn Lijnders

Vanaf 2014 was Lijnders werkzaam bij Liverpool. In januari 2018 vertrok hij naar NEC, maar enkele maanden later moest hij alweer vertrekken nadat de Nijmegenaren er niet in waren geslaagd naar de eredivisie te promoveren. Daarop keerde hij terug naar Liverpool.

Karim Konaté is de gevaarlijkste speler van Salzburg: de Ivoriaan maakte vorig seizoen 20 competitietreffers.

Mocht de ploeg van Joseph Oosting de derde voorronde overleven, dan moet er nog een laatste play-offronde worden gespeeld om de groepsfase te bereiken. Bij uitschakeling mag Twente deelnemen aan het hoofdtoernooi van de Europa League.

Nieuwe opzet

Mocht FC Twente het hoofdtoernooi van Champions League bereiken, dan komt het niet in een groep van vier teams terecht. De opzet van het miljardenbal is namelijk veranderd.

Hoe dat er precies uitziet, is te zien in onderstaande video:

1:28 Zo werkt de nieuwe opzet van de Champions League