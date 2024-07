Cel- en werkstraffen voor relschoppers FC Twente-Hammarby

Tien relschoppers die zich vorig jaar in Enschede misdroegen na de Conference League-wedstrijd van FC Twente tegen het Zweedse Hammarby IF krijgen cel- of werkstraffen. De werkstraffen variëren van 100 tot 240 uur. De mannen die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf, moeten een tot twee maanden de cel in.