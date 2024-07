In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 13:56 Justitie eist maandenlange celstraffen tegen relschoppers FC Twente - Hammarby

Het Openbaar Ministerie eist maandenlange celstraffen tegen de vermeende relschoppers die zich vorig jaar in Enschede misdroegen na de wedstrijd van FC Twente tegen het Zweedse Hammarby IF. In totaal staan vandaag en morgen twintig relschoppers voor de politierechter.

Tientallen supporters gingen op 27 juli vorig jaar op de hoofdtribune in De Grolsch Veste fans van Hammarby te lijf. De twintig verdachten werden op camera herkend en worden verdacht van openbare geweldpleging in vereniging. Ze zijn tussen de 19 en 43 oud en komen uit Enschede, Hengelo, Almelo en Denekamp. FC Twente legde de verdachten vlak na de rellen al een stadionverbod op.

Het OM wil dat ze drie tot vierenhalve maand de cel in gaan en allemaal een gebiedsverbod van vijf jaar krijgen.

Per ongeluk

Een deel van de hooligans verklaarde vanochtend tegen de rechter dat ze "per ongeluk" in de gevechten verzeild raakten, schrijft regionale omroep Oost. "Ik was op zoek naar sensatie en ik dacht: ik loop mooi met de kudde mee", verklaarde een van hen.

ANP Een lege tribune als straf voor de ongeregeldheden op 27 juli

Een andere verdachte vertelde dat hij een dag nadat beelden online waren gekomen, op staande voet werd ontslagen door zijn werkgever.

'Leren het niet'

De officier van justitie had geen goed woord over voor de "aanvalsgolf" van de FC Twente-supporters. "Kinderen moeten gewoon naar de voetbal kunnen, zonder last te hebben van stomdronken voetbalhooligans. Er is een zero-tolerance beleid bij voetbalrellen. Maar de hooligans leren het niet", aldus de officier.

De rechter merkte op dat er onschuldige stadionbezoekers verzeild raakten in de gevechten. "Ik zag een vader met zijn dochtertje staan. Een schattig meisje van een jaar of twee."

Normaal gesproken doet een politierechter dezelfde dag nog uitspraak. In dit geval wil de rechter de dossiers van alle verdachten tegelijkertijd beoordelen. Volgende week dinsdag volgt het vonnis.