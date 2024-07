Pro Shots Noa Lang op het trainingsveld bij PSV

NOS Voetbal • vandaag, 06:33 De eredivisieclubs zijn weer begonnen, hoe staan de ploegen ervoor?

Tussen alle andere sportevenementen door, zou je bijna vergeten dat het nieuwe voetbalseizoen op punt van beginnen staat. Go Ahead Eagles en Ajax spelen volgende week al in Europees verband. PSV en Feyenoord strijden over twee weken om de Johan Cruijff Schaal.

Voor de overige eredivisieclubs begint de competitie in het weekend van 9, 10 en 11 augustus. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen bij de clubs.

PSV zeer actief op transfermarkt

Technisch directeur Earnest Stewart is de afgelopen periode druk geweest voor landskampioen PSV. Twee smaakmakers van het kampioenselftal zijn vastgelegd. Sergiño Dest (momenteel geblesseerd) en Malik Tillman werden vorig seizoen gehuurd, maar hebben nu een contract tot 2028 getekend. Verder zijn Ryan Flamingo (FC Utrecht) en Couhaib Driouech (Excelsior) aangetrokken.

Patrick van Aanholt (Galatasaray) en André Ramalho (Corinthians) zijn de meest in het oog springende vertrekkers.

PSV speelt in september de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de vernieuwde Champions League.

Pro shots Julian Carranza in het trainingstenue van Feyenoord

Aan nieuwbakken Feyenoord-trainer Brian Priske de taak om in Rotterdam de naar Liverpool vertrokken Arne Slot te doen vergeten. Hij zal dit moeten doen zonder sterkhouder Mats Wieffer, die voor dertig miljoen euro naar Brighton & Hove Albion vertrok.

Ook de van Newcastle United gehuurde Yankuba Minteh is er dit seizoen niet meer bij. Aanvaller Alireza Jahanbaksh vertrok transfervrij.

Julián Carranza (Philadelphia Union), Anis Hadj Moussa (Petro Eisden), Jeyland Mitchell (LD Alajuelense), Chris-Kévin Nadje (FC Versailles) en Gijs Smal (FC Twente) zijn de nieuwe namen.

Feyenoord is ook rechtstreeks geplaatst voor de Champions League.

FC Twente wil Champions League in

Trainer Joseph Oosting kan zich met FC Twente ook plaatsen voor dat toernooi. De loting voor de derde voorronde is maandag. De duels worden op 6 of 7 en 13 augustus gespeeld.

Als Twente het tweeluik wint, volgen er nog play-offs. Bij verlies in een van deze rondes stroomt Twente in het eveneens vernieuwde hoofdtoernooi van de Europa League in.

Pro shots Bas Kuipers (links) in actie op het trainingsveld van FC Twente

Bas Kuipers (Go Ahead Eagles) en Sayfallah Ltaief (FC Basel) werden aangetrokken. Daar staat het vertrek van Myron Boadu (AS Monaco, einde huur), Gijs Smal (Feyenoord) en Naci Ünüvar (Ajax, einde huur) tegenover.

Parrott naar AZ

AZ is al geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa League en komt pas in september voor het eerst dit seizoen in actie in Europees verband.

Pro shots Seiya Maikuma, aanwinst van AZ

Troy Parrott, de eredivisie-smaakmaker die door Excelsior werd gehuurd van Tottenham Hotspur, werd gekocht door de Alkmaarders. Verder verwelkomde trainer Maarten Martens keeper Jeroen Zoet (Spezia) en Seiya Maikuma (Cerezo Osaka).

Een aderlating is het vertrek van clubtopscorer Vangelis Pavlidis naar Benfica. Andere opvallende vertrekkers zijn keeper Matthew Ryan (AS Roma), Dani de Wit (VfL Bochum) en Yukinari Sugawara (Southampton).

Ajax Spelers van Ajax op het trainingsveld

Na een rampseizoen moet Francesco Farioli ervoor zorgen dat Ajax weer kan aanhaken bij PSV en Feyenoord. Eerst moet plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Europa League afgedwongen worden. Volgende week donderdag speelt Ajax tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde.

Bij winst in het tweeluik moet Ajax nog twee rondes doorkomen. Bertrand Traoré (transfervrij) is tot nu toe de enige grote zomeraanwinst van de club.

De Amsterdammers verkochten Georges Mikautadze (Metz, dat hem doorverkocht aan Olympique Lyon), Francisco Conceição (FC Porto) en Jorge Sánchez (Cruz Azul) deze zomer.

NEC zonder Chery en Cillessen

De bekerfinalist was er dichtbij, maar gaat dit seizoen niet Europa in. Trainer Rogier Meijer doet dit jaar een nieuwe poging met onder meer Ivan Márques, die overkomt van 1. FC Nürnberg, maar al een verleden in Nijmegen heeft.

Tjaronn Chery (Antwerp FC) en Jasper Cillessen (Las Palmas) zijn de opvallendste vertrekkers. NEC hoopt stiekem op Sam Lammers, maar de spits wordt door meer Nederlandse clubs begeerd.

FC Utrecht-trainer Ron Jans hoopt ook op spits Lammers, die een halfjaar werd gehuurd van Rangers FC en veel indruk maakte. David Min van RKC is in Utrecht de meest aansprekende nieuwkomer. Aanvaller Noah Ohio komt over van Standard Luik. De international van Jong Oranje tekent voor drie jaar.

Onder meer Othman Boussaid (Al-Nasr), Hidde ter Avest (transfervrij), Ryan Flamingo (naar PSV voor negen miljoen euro) en Mark van der Maarel (gestopt) zijn er komend seizoen niet bij.

Pro shots David Min met Ron Jans op de training van FC Utrecht

Met het vertrek van Koki Saito (Lommel SK) en Bart Vriends (Adelaide United) levert Sparta sterkhouders in. De Rotterdammers haalden onder meer Julian Baas van Excelsior en de negentienjarige Mike Kleijn, een voormalig talent van Feyenoord.

Go Ahead Eagles moet het dit seizoen doen zonder trainer René Hake, die assistent wordt van Erik ten Hag bij Manchester United. Aan Paul Simonis de eer om Europese wedstrijden te spelen met de Eagles.

De club speelt op 25 juli en 1 augustus in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Noorse SK Brann. Het vertrek van verdediger Bas Kuipers naar FC Twente is noemenswaardig. Philippe Rommens (Ferencváros) leverde de club nog 1,5 miljoen euro op.

Veel nieuwe namen

Trainer Danny Buijs zal dit seizoen weer tekenen voor een tiende plek met Fortuna Sittard. De coach zal die positie moeten zien te bereiken met een hele andere selectie vol relatief onbekende namen. Er vertrokken zestien spelers, smaakmaker Alen Halilovic bleef.

De ogen bij Heerenveen zullen dit seizoen vaak gericht zijn op de bank, daar zit Robin van Persie. Hij volgt Kees van Wonderen op. Van nieuwkomer Danilo Al-Saed zal het een en ander verwacht worden. Hij kwam van het Noorse Sandefjord en kostte bijna één miljoen euro.

ANP Robin van Persie legt uit

Een PEC zonder Bram van Polen. Het zal even wennen zijn, maar komend seizoen is het zo, want de clublegende is gestopt. Trainer Johnny Jansen ziet vooralsnog sowieso meer spelers vertrekken dan komen. Met Sam Kersten (Heerenveen), Younes Namli (nog niet bekend) en Lennart Thy (Lion City Sailors) gaan meerdere sterkhouders weg.

Bij Almere City wordt succestrainer Alex Pastoor opgevolgd door Hedwiges Maduro. Hij ziet zestien spelers vertrekken, onder wie Damian van Bruggen (Vejle BK), Peer Koopmeiners (AZ, einde huur) en Rajiv van la Parra (onbekend).

Er zijn ook heel wat (onbekende) namen gekomen. Álex Carbonell is daar een van. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding bij FC Barcelona en speelde in het coronaseizoen 2019-2020 17 eredivisiewedstrijden voor Fortuna.

Hansson weg

Heracles-trainer Erwin van de Looi zal vooral het vertrek van aanvaller Emil Hansson moeten zien op te vangen. De Zweed gaat naar Birmingham City en levert Heracles ruim 1,5 miljoen euro op. Damon Mirani van FC Volendam is de bekendste aanwinst.

Meerdere belangrijke spelers liepen de deur uit bij RKC. Onder meer Etienne Vaessen (FC Groningen), Mats Seuntjens (Castellón) en David Min (FC Utrecht) gingen weg. Coach Henk Fraser zag nog geen spelers van hetzelfde kaliber komen.

Pro shots Dick Lukkien met Etienne Vaessen

Bij de drie gepromoveerde clubs is het vooralsnog rustig. De opvallendste transfer bij Willem II is die van Thijs Oosting. De zoon van Twente-trainer Joseph gaat voor ongeveer een miljoen euro naar FC Groningen.

Dick Lukkien, de trainer van de Groningers, zag daarnaast keeper Vaessen en aanvaller Brynjolfur Willumsson (broer van Willum Thór van Go Ahead) komen, maar zag Isak Määttä wel vertrekken.

De belangrijkste verandering bij NAC vond plaats in de dug-out: Jean-Paul van Gastel vertrok, de Belg Carl Hoefkens is zijn opvolger.