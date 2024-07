Opnieuw celstraffen voor ongeregeldheden na wedstrijd FC Twente-Hammarby

De rechtbank in Almelo heeft vandaag opnieuw zes relschoppers veroordeeld tot een cel- of werkstraf. Vier mannen moeten twee tot drie maanden de cel in. Twee anderen kregen een werkstraf van 240 uur opgelegd met een voorwaardelijke gevangenisstraf van een tot drie maanden.

Daarnaast mogen de voetbalfans vijf jaar lang niet meer in een straal van 500 meter rond het stadion in Enschede komen.

Eerdere veroordelingen

Een week geleden veroordeelde de rechtbank ook al tien FC Twente-supporters tot een werk- of celstraf voor de ongeregeldheden na het duel in de UEFA Conference League. De rechter legde hen werkstraffen op van 100 tot 240 uur en celstraffen van één tot twee maanden.

Of supporters een werk- of celstraf kregen opgelegd hing volgens de rechter af van de mate van geweld die zij gebruikten en of de mannen voorbereid waren op eventuele rellen. Bijvoorbeeld door een bivakmuts of gebitsbescherming mee te nemen naar het stadion.