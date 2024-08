Vlap houdt Twentse Champions League-wens in leven met doelpunt in blessuretijd

Jansen verliest met Ferencváros

Pascal Jansen is met Ferencváros redelijk ver verwijderd van een plek in de play-offs van de Champions League. De Nederlandse trainer verloor met de Hongaarse kampioen in de derde voorronde met 2-0 bij de Deense club FC Midtjylland. Over een week is de tweede wedstrijd in Hongarije.

Adam Buksa en Franculino Dju maakten de doelpunten. Midtjylland had met groter verschil kunnen winnen als Aral Simsir in de blessuretijd van de eerste helft een penalty had benut.

Jansen was de voorbije seizoenen trainer van AZ. In januari werd de 51-jarige coach ontslagen.