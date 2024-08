Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 20:13 Feyenoord wint Johan Cruijff Schaal, spektakelstuk pas beslist na penalty's

Feyenoord heeft voor de vijfde keer in de clubhistorie de strijd om de Johan Cruijff Schaal gewonnen. In het Philips Stadion won de ploeg van de nieuwe trainer Brian Priske in een heerlijk, doelpuntrijk duel (4-4) na strafschoppen van PSV.

Johan Bakayoko en Guus Til misten namens PSV in de strafschoppenserie, waarna Luka Ivanusec namens Feyenoord de beslissende penalty benutte.

Doelpuntenfeest

Deze editie van de strijd om de Johan Cruijff Schaal, het traditionele duel tussen landskampioen (PSV) en bekerwinnaar (Feyenoord), was met recht een spektakelstuk te noemen.

Het was bovendien het duel van Santiago Gimenez, die twee strafschoppen benutte voor Feyenoord. Het was het duel van PSV'er Luuk de Jong, die óók twee keer scoorde. Het duel van Guus Til die vlak na zijn invalbeurt doeltreffend was én nog een strafschop versierde. Het duel van de 20-jarige Gjivai Zechiël, het talent van de Rotterdammers dat uitstekend overeind bleef.

En het was het eerste officiële duel van trainer Priske, die bij Feyenoord de naar Liverpool vertrokken Arne Slot opvolgde. De Deense coach laat een andere wind waaien in Rotterdam, door aan te treden met een 3-4-3-formatie.

ANP Feyenoord-trainer Brian Priske

Priske zei van tevoren dat hij aanvallend wil spelen, dominant voetbal. Koppel daaraan de filosofie van PSV-collega Peter Bosz, die het 'winnen doe je door één keer vaker te scoren dan de tegenstander' propageert, en een verklaring voor de stortvloed aan doelpunten is snel gevonden.

PSV kwam al vroeg op voorsprong dankzij een splijtende pass door het midden van rechtsbuiten Johan Bakayoko, die Noa Lang bereikte. De na lang blessureleed teruggekeerde linksbuiten schoot de bal hard tegen de touwen met binnenkant voet (1-0).

Pro Shots Noa Lang keerde terug na lang blessureleed

Zo moest Feyenoord opnieuw in de achtervolging. In aanloop naar het duel om de Johan Cruijff Schaal verloor Feyenoord al met duidelijke cijfers van Benfica (5-0) en AS Monaco (3-1), twee opponenten van Champions League-niveau.

PSV daarentegen won van Valencia, dankzij twee goede goals van Ismael Saibari, die ook al op schot was geweest in het gelijkspel tegen Club Brugge.

Maar PSV kampte met serieuze defensieve problemen. Olivier Boscagli en Mauro jr. waren vorige week geblesseerd geraakt, en Armando Obispo en Sergiño Dest waren dat al langer. Zo had Bosz links in de verdediging een flinke puzzel te leggen. Hij koos voor een centrum met Jerdy Schouten en Ryan Flamingo, overgekomen van FC Utrecht. Linksback was de onervaren Noor Fredrik Oppegard.

Priske beschikte op Gernot Trauner na over een fitte selectie. Al sprak hij vooraf vrij geheimzinnig over wie het doel zou bewaken. "We verschijnen zeker met iemand met handschoenen binnen de lijnen", zei hij. Hij koos uiteindelijk voor Timon Wellenreuther als eerste keeper, en niet voor Justin Bijlow, die eind vorig seizoen onder Slot, ondanks blessures, de eerste keus was en tot de EK-selectie van Oranje behoorde.

ANP Justin Bijlow zat bij Feyenoord op de bank

Ook op het middenveld van Feyenoord verscheen een opvallende naam, die van de 20-jarige Zechiël, geboren en getogen in Rotterdam. Begin vorig seizoen maakte het product uit de eigen jeugdopleiding al zijn debuut, maar toen verdween hij al snel weer uit beeld bij het eerste, ook wegens een knieblessure.

Zechiël was comfortabel aan de bal en bovendien belangrijk bij de 1-1. Hij had een paar mooie passeerbewegingen in huis, waarna hij in de zestien werd neergelegd. Strafschop voor Feyenoord. Santiago Gimenez schoot onberispelijk binnen.

Nog geen vier minuten later stond de Mexicaanse spits aan de basis van de 2-1. Hij ontworstelde zich van twee PSV-verdedigers en gaf laag voor bij de tweede paal. Het was voor de opstomende Bart Nieuwkoop een koud kunstje om de bal binnen te lopen.

Vlak voor rust kreeg Igor Paixão nog een levensgrote kans om ook de 3-1 binnen te tikken. Maar de poging van de Braziliaanse aanvaller vlak voor de doellijn was veel te slap. Al moet gezegd: keeper Walter Benitez redde ook geweldig.

Pro Shots Santiago Gimenez was tweemaal trefzeker en gaf één assist

Paixão zal met een grimas aan zijn misser terug hebben gedacht toen Luuk de Jong meteen in de tweede helft op aangeven van Malik Tillman de gelijkmaker binnentikte: 2-2.

Zodoende had het duel tussen PSV en Feyenoord iets weg van pingpongen, zo makkelijk vielen de (doel)punten over en weer.

Gimenez scoorde weer uit een strafschop (2-3). Daarna bracht de ingevallen Guus Til PSV opnieuw langszij (3-3). Vervolgens zette de ingevallen Milambo Feyenoord weer op voorsprong (3-4). Waarna Luuk de Jong met een rake strafschop de stand opnieuw gelijktrok: 4-4.

Pro Shots Antoni Milambo

En toen stokte de doelpuntenregen dan toch. Ook in de zeven minuten blessuretijd werd niet meer gescoord. Er stond geen verlenging op het programma, en dus konden Feyenoord en PSV direct beginnen aan de strafschoppenserie.

PSV miste tweemaal, Feyenoord faalde geen enkele keer vanaf elf meter en begint het seizoen met een prijs.