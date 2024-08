ANP Feyenoord-trainer Brian Priske

NOS Voetbal • vandaag, 10:55 Feyenoord en Priske zoeken houvast na verloren oefenduels: 'Gaat nog niet om resultaten'

"Het gaat nu nog niet om de resultaten." Zo bagetalliseert de nieuwe Feyenoord-trainer Brian Priske de tegenvallende oefenwedstrijden tegen Benfica (0-5) en AS Monaco (1-3) in de week voorafgaand aan de eerste echte test: de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, die zondag om 18.00 uur op het programma staat.

Priske zag twee keer een dolend elftal tegen opponenten van Champions League-niveau. Maar de Deen liet zich niet van de wijs brengen door de nederlagen. "We bereiden ons voor op belangrijkere dingen dan oefenzeges. Natuurlijk willen we winnen, maar ik zag veel positieve dingen."

Miscommunicatie

Priske deed zijn uitspraken aan het einde van een onrustige voorbereidingsperiode. De Deense nieuwkomer moest lang wachten op spelers die meededen aan het EK voetbal in Duitsland of de Copa América, er waren veel personele wisselingen en (lichte) blessures gooiden roet in het eten.

Tel daar bij op dat Priske met een iets andere tactiek wil spelen dan voorganger Arne Slot, namelijk een 3-4-3-formatie, en de basis is gelegd voor oefenwedstrijden vol miscommunicatie, zo bleek bij de meeste tegendoelpunten in de duels met Benfica en Monaco.

Timber en Stengs fit voor Johan Cruijff Schaal De wedstrijd tussen PSV en Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal begint zondag om 18.00 uur in Eindhoven. Feyenoord-trainer Brian Priske verwacht dan te kunnen beschikken over Calvin Stengs en Quinten Timber. De twee lichtgeblesseerde spelers trainden deze week weer mee.

"Tegen Benfica speelden vier of vijf mensen die hun eerste minuten maakten in de voorbereiding", zei Priske over de wedstrijd tegen de Portugezen, waarin de Rotterdammers al na 20 minuten met 4-0 achter stonden. "Dat is altijd een risico. Dan kan je tegen een goed team in de problemen komen."

Personele wisselingen

Feyenoord hield in de voorbereiding rekening met een vertrek van een aantal sterkhouders, maar verloor vooralsnog alleen Mats Wieffer (Brighton) en Yankuba Minteh (werd gehuurd van Newcastle United) als basiskrachten.

Daar kwam een handjevol versterkingen voor terug: Chris-Kévin Nadje (FC Versailles), Jeyland Mitchell (LD Alajuelense), Vitesse-smaakmaker Anis Hadj Moussa (Petro Eisden), Gijs Smal (FC Twente) en Julián Carranza (Philadelphia Union) maakten de overstap naar De Kuip.

Priske kreeg ook de beschikking over teruggekeerde huurlingen als Marcus Pedersen (Sassuolo), Ezequiel Bullaude (Boca Juniors) en Neraysho Kasanwirjo (Rapid Wien). Daarbij worden jeugdspelers als Gjivai Zechiël en Antoni Milambo gezien als serieuze optie voor de ploeg.

Fantasie-opstelling

De Rotterdamse ploeg begon de voorbereiding met overwinningen op Cercle Brugge (1-0), KRC Genk (3-1) en FC Dordrecht (0-4). Daarna ging het dus mis tegen Benfica. "Ik zag dingen die ik hierna niet meer verwacht te zien", zei Priske. "We hebben ervan geleerd. Dat is de fase waarin we zitten."

AFP Assistent-trainer John de Wolf

Vervolgens was De Kuip het strijdtoneel van de traditionele openingswedstrijd van het seizoen, dit keer tegen Monaco, maar de supporters kregen bij het zien van de basiself een teleurstelling te verwerken. Priske kwam op de proppen met een fantasie-opstelling.

Op het wedstrijdformulier stonden namen van jongelingen als Jan Plug, Antef Tsoungui en Givairo Read. "Jongens die nooit met elkaar hebben gespeeld en dat ook niet meer gaan doen", aldus Priske. Beoogde basisspelers als Dávid Hancko, Santiago Giménez, Igor Paixao, Ramiz Zerrouki en de (licht)geblesseerde Calvin Stengs, Gernot Trauner en Quinter Timber zaten op de tribune.

Priske trots op jeugd

Priske koos voor deze samenstelling om spelers met een zwaar seizoen voor de deur te behoeden voor overbelasting. "Ik snap de teleurstelling bij de fans", reageerde Priske. "Maar hierdoor kregen onder andere jongens uit de opleiding de kans om zich te laten zien."

"Ze hebben zich niet verstopt. Dat maakt me trots", bleef Priske opgewekt. Ook doelpuntenmaker Luka Ivanušec deed een duit in het zakje. "Mooi dat die jongens de kans kregen tegen een topteam te spelen."

Pro Shots Luka Ivanusec in het duel met AS Monaco

"Daarnaast wilden we wat tactische dingen uitproberen", vervolgde Ivanušec. De Kroaat legde uit dat er in de nieuwe formatie eigenlijk weinig is veranderd na het vertrek van Slot. "Ik moet wat meer naar binnen spelen. Verder is het hetzelfde."

Zoeken naar houvast

Priske lijkt vooral zoekende naar de bezetting op het veld. Zo probeerde hij Geertruida al uit op het middenveld en in de verdediging. Ook is nog steeds niet bekend wie er eerste keeper wordt: Justin Bijlow of Timon Wellenreuther.

Feyenoord is dus nog op zoek naar houvast. Waar de supporters zich voor de officiële start van het seizoen aan vast kunnen houden? Slot verloor ooit met Feyenoord in de voorbereiding met 7-0 van FC Kopenhagen. Een klein jaar later werden de Rotterdammers landskampioen.