ANP PSV-trainer Peter Bosz en Feyenoord-trainer Brian Priske

NOS Voetbal • vandaag, 16:10 Tv's PSV op Spelen voorafgaand aan Johan Cruijff Schaal: 'Intrigerend om te zien'

Zouden de olympische sporters in Parijs weten dat er zondag in Nederland alweer om de Johan Cruijff Schaal gevoetbald wordt? Andersom worden de Spelen in ieder geval nauwgezet gevolgd.

PSV-trainer Peter Bosz kijkt met interesse naar de olympische actie. "Het interesseert me zeker, want het is topsport. Het zijn mensen die er over het algemeen meer voor over moeten hebben dan voetballers, want voetbal is een teamsport, terwijl dit vaak individuele sporters zijn."

"Het is intrigerend om te zien hoe die mensen voor hun sport leven en het beste eruit willen halen, zoals wij dat ook willen. Ik kijk er ook naar, tegen de tijd dat we bijna gaan trainen, zitten we te kijken."

Van 1908 naar bed

Brian Priske, de nieuwe trainer van Feyenoord, ziet minder beelden vanuit Parijs. "Helaas niet, ik ben erg druk met mijn team."

3:19 PSV-trainer Bosz volgt atleten in Parijs: 'Moeten er veel voor over hebben'

"Elke coach werkt 24 uur per dag aan het team. Dat is onze baan, dat is ons leven en onze passie. Maar zeker als nieuwe coach is het de grootste focus om Feyenoord op de rit te krijgen. Ik spendeer een hoop tijd 'op 1908' (het trainingscomplex, het getal spreekt Priske in het Nederlands uit) en dan ga ik naar bed."

PSV is niet volledig fit voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het seizoen. "We hebben twee jongens die geblesseerd zijn. Met Sergiño (Dest) erbij drie, maar dat is een langer geval", zegt Bosz. "Mauro (Júnior) en Ollie (Oliver Boscagli) zijn allebei niet beschikbaar." Luuk de Jong is ziek, maar trainde wel mee bij de Eindhovenaren.

3:14 Priske snapt vragen over mindere voorbereiding: 'Voetbal draait om resultaten'

Voor Bosz is het zaak om zijn team net zo scherp te krijgen als vorig jaar. Noem het een luxeprobleem, want vorig jaar domineerde PSV de eredivisie en werd de titel al vroeg binnengehaald, maar nu denkt de oefenmeester dat het toch een uitdaging wordt.

"Toen ik kwam, waren er drie spelers ooit kampioen geworden, nu is dat iedereen die gebleven is. Dat doet wat met je. Dat ze dan iets ander gedrag gaan tonen, is normaal, maar is niet goed."

Feyenoord wil goede start

"We zijn zeker klaar voor de wedstrijd. We moeten zien of we kunnen winnen", zegt Priske over de kansen van zijn ploeg. "Er zullen altijd wat problemen zijn, ons voorseizoen is anders geweest. Spelers kwamen op verschillende momenten binnen en dat maakte het wat moeilijker. En geen enkel team is 100 procent klaar voor de eerste wedstrijd."

ANP Bosz en Priske met de Johan Cruijff Schaal

Feyenoord kende niet de beste voorbereiding, met ruime nederlagen tegen AS Monaco en Benfica. Priske kent het woord scorebordjournalistiek en vindt het niet onterecht dat men naar deze resultaten kijkt.

"Het zijn voetbalstatistieken. Voetbal gaat om resultaten en winnen. Maar zeker in het voorseizoen, als nieuwe coach met eigen ideeën, is het proces belangrijker dan de resultaten tegen twee topploegen in vier dagen, met verschillende selecties en wat blessures. Daarom noemen we het de voorbereiding."

"Resultaten zijn belangrijk, ze geven je een goed gevoel als je wint. Maar soms werken negatieve resultaten beter."