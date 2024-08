Orange Pictures Josip Sutalo heeft Ajax op voorsprong gebracht

NOS Voetbal • vandaag, 21:56 Sutalo, Hato en Traoré schieten Ajax langs FK Vojvodina in voorronde Europa League

Ajax heeft op weg naar de groepsfase van de Europa League de eerste horde overleefd. In de tweede voorronde werd na de 1-0 thuiszege op FK Vojvodina ook het duel in Servië in winst omgezet: 1-3.

De volgende tegenstander is het Griekse Panathinaikos, dat zich met twee overwinningen ontdeed van het Bulgaarse Botev Plovdiv.

De Griekse club ontvangt de Amsterdammers volgende week donderdag in Athene. De return is een week later in de Johan Cruijff Arena.

Bloedheet

Ajax, tot het voor de Amsterdammers ongewoon vroege optreden in Europa veroordeeld door de vijfde plaats in de competitie van vorig seizoen, kon door de thuiszege rustig afwachten in het bloedhete Backa Topola, waarnaar Vojvodina was uitgeweken omdat het eigen stadion wordt verbouwd.

Dat voordeeltje ging echter al na zeven minuten bijna verloren, omdat Bamidele Yusuf erg veel ruimte werd gegund. Doelman Remko Pasveer voorkwam een snelle achterstand en een extra lastig karwei.

Pro Shots Remko Pasveer op doel bij Ajax

Kian Fitz-Jim, terug bij Ajax na een jaartje Excelsior, nam na een kwartier tevergeefs het Servische doel onder vuur, terwijl Josip Sutalo het eindstation vormde van een fraaie Amsterdamse aanval. Zijn hakballetje werd echter van de lijn gehaald.

Op slag van rust kwam Ajax met de schrik vrij, toen de net ingevallen Mihailo Ivanovic in kansrijke positie kwam. De 19-jarige aanvaller, vorige week als basisspeler nog een plaag voor de Amsterdammers, schoot tot opluchting van de gasten ruimschoots naast.

Meteen na rust verscheen Branco van den Boomen, de matchwinnaar van vorige week, binnen de lijnen voor Kenneth Taylor en dat leverde al snel rendement op. Zijn hoekschop kon door Chuba Akpom op de pantoffel worden genomen, waarna Sutalo in de rebound toesloeg: 0-1.

Nogmaals Sutalo

De feestvreugde bleek van korte duur. Vijf minuten later al kreeg invaller Lazar Nikolic op rechts alle ruimte om de pass van Caleb Zady Sery aan te nemen en vervolgens uit te halen. Via de voet van Sutalo verdween de bal achter Pasveer: 1-1.

Het was dus andermaal oppassen voor de mannen van trainer Francesco Farioli, die zoals aangekondigd de na zeven jaar bij Ajax teruggekeerde Bernard Traoré in de slotfase zijn eerste minuten gunde.

Pro Shots Jorrel Hato heeft Ajax in veilige haven geschoten

De betere kansen waren toen al voor Ajax geweest en dat kwam uiteindelijk ook in de score tot uitdrukking door een prachtige treffer van Jorrel Hato. Vijf minuten voor tijd plaatste hij de bal beheerst in de bovenhoek: 1-2.

Nadat invaller Steven Berghuis tot twee keer toe een bal van de lijn had zien halen, bepaalde uitgerekend Traoré in de extra tijd de eindstand op 1-3.