Van den Boomen kopt Ajax in slotfase langs Vojvodina in Europa League

Mogelijke volgende tegenstanders

Als Ajax het tweeluik met Vojvodina overleeft, speelt het in de volgende ronde tegen Panathinaikos (Griekenland) of Botev Plovdiv (Bulgarije).

De heenwedstrijd tussen die ploegen in Griekenland eindigde in een 2-1 zege voor Panathinaikos. Voormalig Feyenoorders Tonny Vilhena en Bart Schenkeveld stonden bij de Grieken in de basis.