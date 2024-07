NOS Voetbal • vandaag, 17:20 Farioli staat gelijk voor cruciaal duel: Ajax-trainer legt uit hoe ploeg ervoor staat

Francesco Farioli is nog maar net begonnen aan zijn bestaan als Ajax-trainer, maar er wacht hem morgen met een wedstrijd tegen Vojvodina al een cruciale wedstrijd in de voorrondes van de Europa League.

De spelers druppelden de laatste weken op verschillende momenten binnen bij Ajax. De Nederlandse EK-gangers Steven Bergwijn en Brian Brobbey zijn er tot de 29ste zelf helemaal niet bij.

Kiest Farioli morgen tegen het Servische Vojvodina voor de fitste spelers of voor de meer ervaren mannen, die misschien nog wat minder fit zijn? Voor een topfit talent als Dies Janse of een EK-international als Josip Sutalo?

"Het is inderdaad een grote uitdaging om de groep in balans te krijgen", zegt Farioli. "Sommige spelers zijn al helemaal fit en anderen hebben meer tijd nodig. Dat evalueren en analyseren we van dag tot dag."

1:02 Farioli staat na een maand al voor cruciaal duel met Ajax: 'Is zoeken naar balans'

"Het was een doel om iedere speler 300 minuten te laten maken in de voorbereiding. Dat is - een uitzondering daargelaten - goed gelukt."

Farioli meldde dat alleen Owen Wijndal niet fit genoeg is voor het duel met Vojvodina. Hij heeft last van zijn hand. Steven Berghuis, die niet fris aan de voorbereiding was begonnen, kan gewoon aan de wedstrijd beginnen.

Bertrand Traoré is nog niet speelgerechtigd en wordt begin volgende week pas op het trainingsveld on Amsterdam verwacht.

Henderson enthousiast

Jordan Henderson, die naast Farioli bij de persconferentie zat, is onder de indruk van de trainingen onder zijn nieuwe trainer. "Het niveau van de trainingen is enorm omhoog gegaan ten opzichte van mijn eerste maanden bij Ajax. Ik denk dat je dat zeker kan zien als je de trainingen bekijkt."

Henderson de nieuwe aanvoerder? Farioli werd gevraagd wie dit seizoen de aanvoerder van Ajax wordt. Met een lach wees hij naar de man naast zich bij de persconferentie: Jordan Henderson. Vorig seizoen was Steven Bergwijn de aanvoerder. Farioli heeft nog niet expliciet uitgesproken of Henderson de band ook houdt als Bergwijn 29 juli terugkomt.

Over Henderson gingen geruchten over een mogelijk vertrek bij Ajax, al een halfjaar na zijn komst uit Saudi-Arabië. "Dat klopte allemaal niet. Als het aan mij ligt blijf ik gewoon, maar we moeten ook zien wat goed voor de club is."

Keeperskwestie en Hato

Farioli wilde niets kwijt over de keeperskwestie die bij Ajax lijkt te spelen. Gisteren brachten Voetbal International en ESPN dat Remko Pasveer - en dus niet Diant Ramaj - de voorkeur krijgt onder de lat.

Over de nieuwe rol van Jorrel Hato, die niet meer in het centrum maar op linksback gaat spelen, wilde Farioli wél wat zeggen. "Bij ons speelt een van de twee backs wat meer vanuit de controle, wat verder naar achteren. Dan betekent dat Hato in de opbouw belangrijk kan zijn. En met hem heb je dan ook iemand met een iets defensievere instelling op de flank."