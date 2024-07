ANP Francesco Farioli

NOS Voetbal • gisteren, 23:47 Farioli zeer complimenteus na Ajax-zege, toekomst Van den Boomen nog ongewis

Na de overwinning op Vojvodina in de Europa League-kwalificatie (1-0) toonde Ajax-trainer Francesco Farioli zich zeer complimenteus. De Italiaan maakte zijn officiële debuut als hoofdtrainer van Ajax en kijkt daar met een goed gevoel op terug.

"Ik ben blij met het resultaat, maar we hebben genoeg te doen", concludeert de trainer. "Het resultaat is terecht, we verdienden de overwinning. Misschien hadden we een extra goal kunnen maken, maar aan de andere kant hadden we ook geluk dat we geen tegengoal kregen."

"Wat we moeten verbeteren is onze manier van druk zetten, vandaag waren we op dat vlak niet op ons best. Maar dat komt ook door de kwaliteiten en de organisatie van Vojvodina, dus ik moet hen een groot chapeau geven", aldus Farioli.

Farioli complimenteus na Ajax-zege: 'Sfeer was fantastisch'

Maar ook zijn eigen Ajax krijgt een compliment van Farioli. "Mijn spelers gingen de duels in met veel energie en passie. Ze namen de wedstrijd in handen. De mate van intensiteit is voor mij niet-onderhandelbaar en dat was goed vandaag. Dat schept juist een band tussen de spelers en het publiek."

Tenslotte kreeg ook het publiek in de Johan Cruijff Arena een pluim van Farioli: "De sfeer in het stadion was echt fantastisch. Ik wil de supporters bedanken, ze hebben ons gepusht en veel hulp gegeven."

Matchwinner Van den Boomen blij met 'echte spitsengoal'

Branco van den Boomen was na afloop vanzelfsprekend goedgehumeurd. De middenvelder verloor vorig seizoen zijn basisplaats en hoeft ook onder Farioli nog niet te rekenen op een plek in de startopstelling. Als invaller was hij echter van groot belang door de winnende goal te maken.

"Het was geen typische Van den Boomen-goal", lachte de matchwinner na afloop. "Maar wel een typische spitsengoal. Het was een mooie treffer denk ik."

Dat Van den Boomen dit seizoen bij Ajax speelt, is niet zomaar gezegd. Gezien de financiële situatie van de Amsterdammers zou het kunnen dat hij wordt verkocht, weet ook de middenvelder zelf. "Ik snap dat jullie van de media die kant opgaan, maar vanuit de trainer voel ik dat in ieder geval niet", reageerde hij op een mogelijk vertrek.

Van den Boomen blij met 'typische spitsengoal' en bespreekt eigen toekomst

Farioli liet zich ook kort uit over Van den Boomen. "Als iemand vanavond verdiende om te scoren was het Branco", stelde de Italiaan. "Vanwege zijn harde werk in de voorbereiding, maar ook voor zijn bereidheid om zich dienstbaar op te stellen voor het team."

Toch sluit Van den Boomen een transfer niet helemaal uit. "Ik weet niet wat mijn situatie over twee weken gaat zijn en welke clubs er dan bijvoorbeeld interesse hebben. Dus dat laat ik even in het midden."

Zolang hij bij Ajax speelt, zal Van den Boomen in ieder geval blijven doen wat van hem gevraagd wordt. In de voorbereiding kreeg hij een iets aanvallendere rol en dat bevalt hem wel. "Drie goals in de laatste drie wedstrijden! Dit bevalt me prima, iets dichter bij de zestien spelen is soms wel lekker", besluit hij.