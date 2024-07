NOS Voetbal • vandaag, 21:40 Trainer Farioli kent financiële situatie Ajax, maar heeft 'een team vol harde werkers'

Francesco Farioli draaft, gebaart en schreeuwt maandag druk over het trainingsveld. De nieuwe coach van Ajax zit er bovenop tijdens de eerste dag op trainingskamp in Wageningen.

"Ik ken geen andere manier", zegt hij met een grijns na afloop van de training. "Ik zie het zo: als je iets van spelers vraagt, dan moet je de eerste zijn die die inzet en passie laat zien. Voor mij is dat heel makkelijk, zo ben ik gewoon."

Farioli: "Zo kijk ik naar voetbal, zo benader ik graag mijn trainingen, wedstrijden. Door mijn stem te gebruiken, maar ook met een positieve lichaamshouding." Een grijns. "En soms met een beetje stemverheffing. Maar altijd vanuit de wens om mijn spelers te helpen en aan te moedigen."

2:04 Ajax op trainingskamp in Wageningen

De 35-jarige Italiaan is aan een loodzware klus begonnen na een van de slechtste seizoenen in de clubhistorie van de Amsterdammers. Ajax eindigde op de vijfde plek in de eredivisie, waardoor de club volgende week donderdag al in de tweede voorronde van de Europa League instroomt. Tegenstander is de Servische club Vojvodina.

Komt die wedstrijd niet te snel? "Daar hebben we geen invloed op", zegt Farioli, nu een ruime maand in Amsterdamse dienst. "We zouden graag nog wat dagen extra hebben ter voorbereiding. Maar dat is niet mogelijk. We zullen er vanaf het eerste fluitsignaal klaar voor moeten zijn, tegen een opponent die naar Amsterdam komt om de wedstrijd van hun leven te spelen."

Maar eerst wacht deze week dus nog het zomerse trainingskamp op de Wageningse Berg, waar Farioli met een 31-koppige selectie naar is afgereisd. Donderdag oefent Ajax tegen Al-Wasl uit de Verenigde Arabische Emiraten en vrijdag tegen Olympiakos Piraeus. Afgelopen zaterdag wonnen de Ajacieden van het Schotse Rangers (2-1).

Nog geen internationals

Oranje-internationals Steven Bergwijn, Brian Brobbey en de Argentijnse doelman Geronimo Rulli ontbreken nog. EK-gangers Ahmetcan Kaplan, Borna Sosa en Josip Sutalo zijn wel bij de groep aangesloten.

Ook mag een aantal talenten aan het eerste van Ajax ruiken, waaronder de verdedigers Aaron Bouwman (16) en Dies Janse (18). Verder is Owen Wijndal teruggekeerd na een huurperiode bij Royal Antwerp FC, evenals Naci Ünüvar en Youri Baas die waren verhuurd aan FC Twente en NEC.

ANP Owen Wijndal op het traininsgveld bij Ajax

Ajax bevestigde maandag de transfervrije komst van Bertrand Traoré. De rechtsbuiten uit Burkina Faso komt over van Villarreal en kwam in het seizoen 2016/2017 al eens op huurbasis uit voor Ajax.

Traoré is bovendien voor Farioli een oude bekende, ze troffen elkaar in Turkije bij Istanbul Basaksehir. De trainer is lovend over de aanvaller. "Bertrand vertelde me dat het voor hem voelde alsof het hoofdstuk Ajax nog niet klaar was. Hij is erg gemotiveerd. Nu is het aan hem om zich klaar te stomen, het is normaal dat hij een beetje achterloopt op de jongens die al meer dan een maand bezig zijn."

"Traoré is een speler die op verschillende posities uit de voeten kan voorin. Hij kan spelen als linksbuiten, als spits, als nummer tien, maar ik zie hem meer als een rechtsbuiten met zijn linkerbeen. Zo kan hij naar binnen komen, maar ook diep lopen."

Pro Shots Francesco Farioli langs de lijn

Het is nochtans de eerste aanwinst van het seizoen, en dus transfervrij. Ajax moet eerst spelers verkopen om te kunnen kopen. "Ik weet dat de financiële situatie van de club niet geweldig is", zegt Farioli. "Maar ik heb veel contact met Alex Kroes (technisch directeur, red.). Hij verricht goed werk. Net als Kelvin de Lang (technisch manager) en Marijn Beuker (directeur voetbal)."

Hij zegt genoeg geduld te hebben. "Ik weet het, we zijn er nog niet. Maar dat is normaal. De focus ligt op de trainingen, op de spelers die nu het Ajax-shirt dragen. We werken hard."

Harde werkers

Als je Farioli vraagt naar zijn plannen, zijn filosofie, zegt hij met een grijns: "Het kan zo maar een paar uur beslaan om die vragen allemaal te beantwoorden."

De belangrijkste prioriteit voor hem, nog buiten de speelstijl en het systeem, is dat hij kan beschikken over "een team vol harde werkers". "Met de wens om voor elke centimeter op het veld te knokken."

Het gaat allereerst om mentaliteit, zegt hij. "En daar hebben de spelers tot nu toe het juiste antwoord op gegeven. Natuurlijk, dat is geen garantie voor succes, maar het is wel de eerste steen om een succesverhaal mee te bouwen. We hebben geen seconde te verliezen en moeten zo snel mogelijk klaar zijn voor de start van de eredivisie."

Selectie Ajax op trainingskamp Keepers: Diant Ramaj, Remko Pasveer, Charlie Setford, Paul Reverson Verdedigers: Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Devyne Rensch, Jorrel Hato, Anton Gaaei, Jakov Medic, Borna Sosa, Josip Sutalo, Youri Baas, Aaron Bouwman, Dies Janse Middenvelders: Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim, Steven Berghuis, Kenneth Taylor, Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Silvano Vos, Kristian Hlynsson, Naci Ünüvar Aanvallers: Chuba Akpom, Mika Godts, Carlos Forbs, Julian Rijkhoff, Christian Rasmussen, Jaydon Banel