Ajax-coach Farioli praat niet over Weghorst: 'Genoeg om op te focussen'

Francesco Farioli is geen man van korte antwoorden, De woorden rollen er in hoog tempo uit bij de nieuwe trainer van Ajax, zelfs als de Italiaan zich in het Engels uitdrukt. Toch laat hij het achterste van zijn tong niet zien na het leiden van zijn eerste training in Amsterdam.

Neem de vraag of Oranjespits Wout Weghorst hoog op zijn verlanglijstje staat? "Ik heb respect voor hem", zegt Farioli. "Ik ken hem uit mijn periode als trainer in Turkije bij Alanyaspor, toen hij bij Besiktas speelde. Maar hij is geen speler van Ajax. Hij speelt voor het Nederlands elftal en we kijken naar hem. Hij staat bij een andere club onder contract."

Maar heeft Ajax interesse in Weghorst? Farioli: "Ik kan er niets over zeggen. Ik heb hier nu 24 spelers bij elkaar bij Ajax, dat zijn er al meer dan genoeg om op te moeten focussen."

Schorre stem

De Italiaan doelt op de groep spelers die hij donderdagochtend tot zij beschikking heeft op veld 8, ergens achteraf op De Toekomst, het trainingscomplex van de Amsterdamse club dat stevig onder handen wordt genomen. Alleen de vijf EK-gangers Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Ahmetcan Kaplan, Josip Sutalo en Borna Sosa ontbreken.

Wat meteen opvalt, is de energieke werkwijze van de pas 35-jarige trainer, door technisch directeur Alex Kroes binnengehaald om de Amsterdamse club weer succes te brengen. De van Nice afkomstige Farioli is verbaal aanwezig en staat bepaald niet met de handen over elkaar toe kijken.

"Klopt. Zo werk ik, ik ben graag zelf onderdeel van de training. Dat hoor je wel aan mijn schorre stem. Die is op het veld achtergebleven", grapt Farioli. "Ik probeer energie te geven aan én tegelijkertijd te halen uit wat de spelers op het veld doen. Ik proef bij iedereen de zin om weer te gaan voetballen. Dat is een goed startpunt."

Na de eerste Ajax-training stond Farioli de pers te woord:

3:00 Farioli na eerste training Ajax: 'Vanavond op EK Italië kijken is m'n enige adempauze'

Wat is zijn eerste impressie van de spelersgroep die hij heeft geërfd van voormalig technisch directeur Sven Mislintat?

"Voor de staf en mij zijn dit cruciale dagen", stelt Farioli. "Je hebt de kans om spelers beter te leren kennen, op en naast het veld. Zodat we uit iedereen het maximale kunnen halen. Je kunt de bevestiging krijgen van dingen die je al op videobeelden hebt gezien, individueel en collectief. Dat zal ons helpen bij het nemen van beslissingen in de nabije toekomst."

Op de vraag of hij de bezem door de selectie gaat halen, blijft de Ajax-trainer diplomatiek. "Het belangrijkste nu is de kwaliteiten van de spelers die we hebben te ontdekken. Ik stop er zelf veel energie in, maar krijg ook goede vibes van de spelers terug."

ANP Jordan Henderson was ook aanwezig op de eerste training

"Natuurlijk is de spelersmarkt altijd crazy, maar die kunnen we niet controleren", vervolgt hij. "Ik heb veel respect voor deze jongens en hoe ze me hebben verwelkomd. Daar focus ik op. Ja, er zullen spelers weggaan. Ja, er zullen spelers bijkomen, maar voor nu ben ik met mijn hoofd en hart bij deze groep."

Weinig Ajacieden bij Oranje

Tijdens Polen-Nederland zat er met Steven Bergwijn maar één Ajacied op de bank bij Oranje. Dat contrasteert met de rijke historie van spelers van de Amsterdamse club bij wedstrijden van het Nederlands elftal, maar de Italiaan verwacht dat dat verandert.

Farioli: "Ajax moet spelers hebben die goed genoeg zijn voor de nationale selectie en ik denk dat we die hebben. Uiteindelijk draait het erom hoe het individu het collectief kan helpen en andersom, om met elkaar beter te worden. Dan zullen we weer een lange lijst van spelers aan het Nederlands elftal gaan leveren."

Vanavond speelt zijn vaderland Italië de tweede groepswedstrijd op het EK, een kraker tegen Spanje. Farioli heeft nog weinig gezien. "We zijn hier elke dag tot laat bezig, samen met Alex. De tv staat wel aan, maar er is zoveel te doen. Vanavond ga ik kijken en mijn land steunen, maar dat zal de enige adempauze zijn in deze drukke periode."