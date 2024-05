NOS Voetbal • vandaag, 22:43 Farioli kon Ajax niet weerstaan: 'Dit is meer dan een droom'

3:08 Farioli wil met Ajax vooruitkijken: 'Veel verantwoordelijkheid, veel plezier'

Met Francesco Farioli haalt Ajax volgens technisch directeur Alex Kroes bovenal "een bijzonder mens" in huis. De 35-jarige Italiaan zette donderdag zijn handtekening onder een contract voor drie jaar in Amsterdam.

Toen Ajax in 1995 de Champions League won, morgen 29 jaar geleden, was Farioli zes jaar, maar de Italiaan kent zijn klassiekers. "De historie van Ajax loopt door de historie van het voetbal", zegt hij. "Ik ken het instituut, ken de cultuur en ken de mensen die Ajax Ajax hebben gemaakt."

De lokroep kon hij daarom niet weerstaan: "Toen Ajax zijn interesse kenbaar maakte, raakte mij dat", zegt hij. "Weinig clubs in de wereld hebben zo'n duidelijk dna. Het voetbal waar ik van hou, wordt hier gespeeld. Dit is meer dan een droom. Het is een grote verantwoordelijkheid, maar geeft ook veel plezier."

'Combinatie maakt Farioli bijzonder'

Het aantrekken van een nieuwe trainer was de eerste belangrijke opdracht van de nieuwe technisch directeur Alex Kroes. "Hij is een gepassioneerde vakidioot, maar ook een echt mensenmens", zegt Kroes over Farioli. "Die combinatie maakt hem bijzonder. Vaak heeft een trainer het een of het ander. Hij heeft de combinatie. Ajax haalt vooral een bijzonder mens binnen. Het is aan hem om dat aan alle mensen te laten zien."

3:20 Kroes over Farioli: 'Ajax haalt vakidioot en bijzonder mens binnen'

Na een rampseizoen en een vijfde plaats in de eredivisie krijgt Farioli de taak om Ajax weer de weg omhoog te laten vinden. Kroes verwacht geen wonderen van de 35-jarige Italiaan. "Hij kan niet toveren. We worden niet zomaar kampioen. Dat is niet realistisch."

"We zijn hier niet om wonderen te verrichten", zegt Farioli. "We zijn hier om hard te werken. Natuurlijk willen we resultaten zien, maar de basis is hard werken."

Veel zal ook afhangen van de ontwikkelingen in de komende transferzomer. "We doen het samen", lijkt Kroes te verwijzen naar het solistische optreden van zijn voorganger Sven Mislintat in de vorige transferzomer. "Geen one-man-show meer in Amsterdam. Het wordt een collectief."

"Er liggen veel uitdagingen, maar ik kijk ernaar uit", zegt Farioli.