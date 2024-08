Pro Shots Evert Linthorst (Eagles) baalt

NOS Voetbal • vandaag, 20:53 Europees avontuur Go Ahead alweer ten einde na nederlaag bij het Noorse Brann

Het Europese avontuur van Go Ahead Eagles is van korte duur geweest. De tweede voorronde van de Conference League is meteen het eindstation gebleken.

Na de 0-0 van vorige week in eigen huis kreeg de ploeg van de nieuwe trainer Paul Simonis, die de naar Manchester United vertrokken René Hake opvolgde, op bezoek bij het Noorse FK Brann een 2-1 nederlaag te slikken.

Voortvarend

De nummer acht van het vorige eredivisieseizoen, die de plek in de Europese voorronde had afgedwongen via de play-offs, begon niettemin voortvarend. Bleven de kansen een week geleden in de eigen Adelaarshorst stuk voor stuk onbenut, in Bergen, waar het voor de verandering eens niet regende maar de zon volop scheen, was het bij de eerste de beste mogelijkheid al raak.

Er stond net 85 seconden op de klok of Jakob Breum kon Søren Tengstedt al in stelling brengen. De Deen bedacht zich geen moment en liet de bal met een diagonaal schot via de paal in het vijandelijke doel ploffen: 0-1.

Pro Shots Sören Tengstedt (rechts) heeft Go Ahead op 0-1 gezet

Een vroege voorsprong, tot grote vreugde van het meegereisde clubpersoneel en de vele honderden fans, die luttele minuten later zagen hoe Brann-doelman Matias Dyngeland gestrekt naar de hoek moest bij een vanaf de rechter flank gevaarlijk indraaiende vrije trap van Dean James.

Balverlies

De ploeg uit Deventer, gestoken in speciale shirts ter ere van de twee maanden geleden plotseling overleden grootaandeelhouder Kees Vierhouten, bleef in de eerste helft eenvoudig overeind, maar kreeg kort voor rust na balverlies in de opbouw alsnog de kous op de kop.

Evert Linthorst kreeg de bal niet onder controle en via een aantal Noorse tussenstations kwam de bal voor de voeten van Bard Finne, die Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange met een schuiver in de verre hoek passeerde: 1-1.

Pro Shots SK Brann viert de gelijkmaker

Door de gelijkmaker was ook de totaalstand weer in evenwicht en dat kwam de wedstrijd niet ten goede: het was na rust aan beide kanten voorzichtigheid troef. Totdat na een uur Eagles-aanvaller Victor Edvardsen het probeerde met een afstandsschot dat in de armen van de keeper belandde.

Grote gevolgen

Dan was de inzet in de tegenaanval van Joachim Soltvedt gevaarlijker: De Lange moest in actie komen om een treffer te verijdelen. Dat ging ten koste van een hoekschop met grote gevolgen: aanvoerder Fredrik Pallesen Knudsen knikte de door Niklas Castro genomen corner binnen: 2-1.

Pro Shots Brann-aanvoerder Fredrik Pallesen Knudsen (links) bezorgt Go Ahead een domper

En dus moesten de Eagles op jacht naar om te beginnen de gelijkmaker. Die had invaller Mathis Suray na een prachtige Deventer aanval op zijn schoen, maar Dyngeland redde knap. De sluitpost stond ook paraat bij een schot van Thibo Baeten.

Aune Selland Heggebo, koud in het veld bij Brann, leek een kwartier voor tijd na een slim overstapje van Castro op weg naar de 3-1, maar hij trof de paal. In de extra tijd bracht ook de lat nog redding.

Voor de Eagles maakte dat geen verschil: hun Europese campagne was ten einde.