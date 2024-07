ANP Paul Simonis (midden) op de bank bij Go Ahead Eagles

NOS Voetbal • vandaag, 10:46 Trainer Simonis terug in Deventer: 'Als andere club had gebeld, had ik dit nooit gedaan'

Trainer Paul Simonis valt met zijn neus in de boter. Hij is bij Go Ahead Eagles net begonnen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en staat vanavond al langs de lijn bij een historisch Europees duel.

Zijn ploeg neemt het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen het Noorse SK Brann.

De 39-jarige trainer had zelf ook niet verwacht nu al trainer te zijn van een eredivisieploeg. Hij was van 2020 tot en met 2022 assistent van Kees van Wonderen bij Go Ahead en vertrok samen met hem naar Heerenveen. Bij die club begon Simonis het seizoen als assistent van de nieuwe trainer Robin van Persie.

2:19 Simonis zou nooit bij andere club zo laat zijn ingestapt: 'Maar hier ken ik alles'

Toen René Hake door Manchester United werd weggeplukt, klopte Go Ahead Eagles aan bij een oude bekende: Simonis. Dat deden ze ook al toen Van Wonderen vertrok uit Deventer, maar toen achtte Simonis zichzelf nog niet klaar voor het hoofdtrainerschap. Nu wel.

Als een andere club me had gebeld, dan had ik dit nooit gedaan. Trainer Paul Simonis

"Ik had zoiets van: laat mij maar de weg van de geleidelijkheid bewandelen. Maar onlangs heb ik een wedstrijd gecoacht toen Kees ziek was en ook de voorbereiding gedaan. Dat voelde heel prettig. Toen dacht ik: als er nu een club belt, dan ga ik zeker het gesprek aan."

Go Ahead belde. "Ik heb in het verleden ook wel uitgesproken dat ik hier graag nog een keer terug zou komen. Dat ik me hier heel erg op mijn plek heb gevoeld en dat ik dit een geweldige club vindt."

Dat Simonis halverwege de voorbereiding op het nieuwe seizoen instapt is voor hem geen probleem, maar ideaal vind de oefenmeester het niet. "Als een andere club me had gebeld, dan had ik dit nooit gedaan. Maar ik ken de club van binnen en van buiten. Je maakt wel een vliegende start omdat je eigenlijk iedereen al kent."

Go Ahead Eagles-SK Brann bij de NOS De wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen SK Brann is donderdag om 18.30 uur. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Daarnaast zullen er vanaf 18.30 uur flitsen van de wedstrijd te horen zijn op NPO Radio 1.

De trainer ziet dat er de afgelopen jaren veel is veranderd aan de Vetkampstraat. "Toen ik hier jaren geleden kwam was de club nog een grijze muis in de eerste divisie. Nu staat er een hele stabiele eredivisieclub. De club heeft een enorme metamorfose ondergaan. Dat is heel gaaf om te zien."

"Destijds moesten we het hebben van het collectief", kijkt Simonis terug op zijn beginperiode in Deventer. "We hadden weinig budget, weinig mogelijkheden, maar we hebben geweldige resultaten behaald met die gasten. Maar als je het vergelijkt met nu, staat er veel meer kwaliteit op het veld."