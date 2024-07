Proshots Go Ahead Eagles traint voorafgaand aan het duel met SK Brann

NOS Voetbal • vandaag, 15:44 Deventer na 60 jaar klaar voor Europees voetbal: 'Ik proef veel gretigheid'

Na 60 jaar wordt er weer Europees gevoetbald in Deventer en dat is te merken ook. Morgen is het Noorse SK Brann de tegenstander van Go Ahead Eagles in de tweede voorronde van de Conference League.

Volgens Paul Simonis, de nieuwe trainer, is het aan alles te merken. "Je proeft het zeker. Ze zijn enorm aan het sleutelen aan het stadion om het allemaal in orde te krijgen. Fans, pers, het leeft enorm."

Ook de kersverse aanvoerder Mats Deijl voelt vooral enthousiasme om zich heen. "Het is zoiets groots voor de club. Ik proef veel gretigheid, positiviteit."

1:08 Go Ahead Eagles kijkt enorm uit naar Europees duel

Of Go Ahead, zo vroeg in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, ook een kans maakt tegen SK Brann? De Noorse club zit midden in de competitie en heeft bovendien veel meer ervaring met Europese wedstrijden. Vorig jaar trof het AZ in de play-offs van de Conference League en boog het 't hoofd pas na strafschoppen.

"En voor ons is het allemaal nieuw", zegt Simonis. "Voor de club, voor de spelers, voor de staf, voor mij."

De trainer had daarom liever wat meer tijd gehad. "Idealiter heb je een iets langere aanloop. Zeker ook gezien het wegvallen van een aantal spelers, qua blessures, maar ook het vertrek van een aantal spelers. Dat je wat meer tijd hebt om andere spelers aan te trekken. Maar het is zoals het is."

Aanvoerder Bas Kuipers vertrok naar FC Twente en ook uitblinkers Willumsson en Rommens maakten een transfer.

Alle vertrouwen

Toch heeft de oefenmeester er alle vertrouwen in: "We hebben ons optimaal voorbereid, we zijn er klaar voor."

Go Ahead Eagles-SK Brann bij de NOS De wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen SK Brann is donderdag om 18.30 uur. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Daarnaast zullen er vanaf 18.30 uur flitsen van de wedstrijd te horen zijn op NPO Radio 1.

Ook Deijl ziet het positief in. "We hebben er heel veel zin in. We willen het publiek erachter hebben en dan kunnen we er een mooie wedstrijd van maken, met veel energie. Ook van de tribune."

Stadion De Adelaarshorst is morgen uitverkocht. Mocht Go Ahead het tweeluik met Brann winnen, dan wacht in de derde voorronde een ontmoeting met het IJslandse Valur of het Schotse St. Mirren.