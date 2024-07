Pro Shots Søren Tengstedt baalt na een gemiste kans

NOS Voetbal • vandaag, 20:28 Fris spelend Go Ahead Eagles in Europees duel niet voorbij Brann: 0-0

Go Ahead Eagles is in de tweede kwalificatieronde van de Conference League niet voorbij het Noorse SK Brann gekomen. De Deventenaren speelden bij vlagen goed en kwamen tot enkele uitgespeelde kansen, maar slaagden er niet in om te scoren (0-0).

Het was het eerste Europese duel in de Adelaarshorst in bijna zestig jaar. Het stadion was dan ook uitverkocht en het publiek liet zich op positieve wijze gelden door veel geluid te produceren.

Op donderdag 1 augustus is de return in Bergen. Als Go Ahead die doorkomt, wacht in de volgende ronde Valur (IJsland) of St. Mirren (Schotland).

Uitblinker Adekanye

Go Ahead Eagles begon de wedstrijd tegen Brann zonder enkele sterkhouders van vorig seizoen, Willum Willumson (Birmingham City), Philippe Rommens (Ferencvaros) en Bas Kuipers (FC Twente) maakten allen mooie transfers in de afgelopen weken.

Ook trainer René Hake vertrok om assistent van Erik ten Hag te worden bij Manchester United. Zijn opvolger, Paul Simonis, maakte tegen Brann dan ook zijn officiële debuut als trainer van Go Ahead Eagles.

Buitenspeler Bobby Adekanye bleef wel en liet zich in de eerste helft flink gelden. Hij bereidde na een kwartier de eerste kans van Go Ahead voor door Søren Tengstedt in kansrijke positie te brengen, maar het schot van de Deen was recht op de keeper.

Daarna was Adekayne zelf tweemaal gevaarlijk, maar zijn beide schoten gingen rakelings voorlangs.

ANP Bobby Adekanye zet voor

De tweede helft voltrok zich in een lager tempo. Go Ahead Eagles is net begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, terwijl Brann er al een half seizoen op heeft zitten. In Noorwegen wordt de voetbalcompetitie namelijk per kalenderjaar afgewerkt.

Beide ploegen leken niet bij machte om goede mogelijkheden te creëren, al was het opnieuw Adekanye die nog dichtbij kwam. Na een kleine tachtig minuten dribbelde hij gevaarlijk het strafschopgebied in, maar slaagde hij er niet in om de bal langs de keeper te schuiven.

Vlak voor tijd kreeg Go Ahead nog wel een tegenvaller te verwerken. Eric Llansana kreeg de rode kaart nadat hij een doorgebroken tegenstander had neergehaald en zal de return in Noorwegen over zeven dagen moeten missen.