Simonis van een op andere dag hoofdcoach Eagles: 'Kans die ik moet pakken'

De nieuwe Go Ahead Eagles-coach Paul Simonis is na jaren werkzaam te zijn geweest als assistent-trainer klaar voor zijn eerste klus als hoofdtrainer in de eredivisie. "Dit is voor mij de ideale stap", zegt hij tegen RTV Oost.

Zondag was hij aanwezig bij het oefenduel met Almere City, een dag eerder zat hij nog op de bank als assistent van Robin van Persie bij sc Heerenveen. "Het is heel snel gegaan. Ik kreeg woensdagavond een belletje van Paul Bosvelt (technisch adviseur Go Ahead, red.) en nu is alles in kannen en kruiken. Zo snel kan het gaan in de voetballerij."

Orange Pictures Paul Bosvelt en Paul Simonis

Zelf had hij er al eerder al over nagedacht. "Toen het bericht van het vertrek van René Hake naar buiten kwam, stelde ik mezelf de vraag wat ik zou doen als Go Ahead zou bellen. Ik was er vrij snel over uit dat dit een mooi moment was om in het diepe te springen als hoofdcoach."

Over de plannen bij zijn nieuwe club zegt hij: "De organisatie staat gewoon hartstikke goed, dat willen we vooral zo houden. Vanuit hier willen we verder bouwen om Go Ahead nog beter op de kaart te zetten", zegt Simonis.

Niet rijp genoeg

Twee jaar geleden stond Simonis ook al op het lijstje als potentiële opvolger van Kees van Wonderen. Destijds koos hij ervoor om met Van Wonderen mee te gaan naar Heerenveen, omdat hij zichzelf nog niet rijp genoeg achtte voor het hoofdtrainerschap. "Ik heb twee jaar geleden een wedstrijd van Kees overgenomen toen hij Covid had. Er kwam toen zoveel op mij af en ik voelde toen dat ik niet in control was."

"Drie maanden geleden was Kees toevallig weer ziek en toen heb ik de hele trainingsweek gedaan en weer een wedstrijd gecoacht. Ik vond het zo gaaf en ik voelde me veel prettiger in mijn rol. Ik was er veel meer klaar voor dan toen, dus toen zei ik tegen mezelf dat ik de kans moest pakken als die zich voor zou doen."

Simonis heeft grote schoenen te vullen. Go Ahead beleefde onder Hake afgelopen seizoen een droomjaar, met Europees voetbal tot gevolg. "Ik denk dat het heel moeilijk is om het te evenaren. Er staat een heel stevig fundament. We hebben goede spelers, we hebben een goede staf en een gestructureerde organisatie. Het wordt een stevige uitdaging, maar die ga ik graag aan."

Over een kleine drie weken wacht voor Simonis en de Eagles al een Europese voorronde met SK Brann. In eerste instantie borduurt hij voort op de successen van Hake. "Ik heb mij niet goed kunnen voorbereiden, want woensdag wist ik nog van niks. Ik heb tegen de staf gezegd dat zij moeten doorgaan met waar ze mee bezig zijn. Ze hebben het de afgelopen twee jaar gewoon heel goed gedaan. Tuurlijk ga ik mijn eigen sausje eroverheen gooien, maar dat gaat niet op een rigoureuze manier."