Eagles-trainer Hake nog niet rond met United, maar 'verwacht wel dat het goedkomt'

De overstap van Go Ahead Eagles-trainer René Hake naar Manchester United is nog niet helemaal rond. Hake zegt tegen de NOS dat er "nog een hamerslag op gegeven moet worden".

Als ook al het papierwerk in orde is, dan zal Hake in het vliegtuig naar Manchester stappen. De 52-jarige Hake noemt het een droom om in de Premier League te werken.