Feyenoord met verliespartij richting duel om Johan Cruijff Schaal

Feyenoord heeft de laatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijff Schaal verloren. De bekerwinnaar, die zondag op bezoek gaat bij landskampioen PSV, ging in de eigen Kuip met 3-1 onderuit tegen AS Monaco.

Het is de tweede nederlaag in korte tijd voor de Rotterdammers. Afgelopen zondag was Benfica in Lissabon met 5-0 te sterk voor de ploeg van trainer Brian Priske, de opvolger van de naar Liverpool vertrokken succescoach Arne Slot.