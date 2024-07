In samenwerking met Rijnmond NOS Voetbal • vandaag, 12:50 Naar Spanje of bij Feyenoord blijven? Het is aan de clubs, zegt Háncko

Na een indrukwekkend tweede seizoen bij Feyenoord en een uitstekend optreden met Slowakije op het EK, wordt het nu spannend voor David Háncko. Blijft hij bij Feyenoord? Of gaat hij elders voetballen?

"Iedereen weet hoeveel ik van Feyenoord houd. Maar ik wil ook stappen blijven maken als sporter", zegt Háncko bij Rijnmond. "Ik heb gezegd wat ik wil en nu is het aan de clubs."

Feyenoord David Hancko tijdens de Open Dag van Feyenoord

In korte tijd heeft Háncko zich ontwikkeld tot absolute sterkhouder bij Feyenoord. "Een van de drie voorbeeldigste profs waarmee ik heb gewerkt", loofde de inmiddels vertrokken Feyenoord-trainer Arne Slot zijn centrale verdediger al in april. "Hij laat geen seconde onbenut om beter te worden."

Het was een speciaal seizoen, zegt de Slowaak zelf. Hij miste bijna geen minuut bij Feyenoord en was daarna met Slowakije dicht bij een stunt op het EK. Engeland, dat uiteindelijk de finale haalde, maakte in de achtste finale pas diep in blessuretijd de gelijkmaker tegen het Slowakije van Háncko.

Het scheelde echt niets

"We waren dicht bij geschiedenis", zegt de 26-jarige verdediger. "Het scheelde echt niets, de teleurstelling was enorm. Toen ik thuiskwam zei ik tegen iedereen: praat niet met me over de wedstrijd. Daarna heb ik genoten van mijn vrije dagen met mijn vrouw en zoon. Ik had mijn zoon lang niet gezien, dat was moeilijk voor me."

Klein detail: het was veel mensen niet ontgaan dat Háncko op het EK in een Feyenoord-onderbroek speelde. "Ik voel me er goed in en train er altijd in, dus nam ik ze ook mee naar het toernooi", reageert hij. "Ik ben eraan gewend, dus voor mij was het logisch daarin te spelen. Het is routine."

Feyenoord oefent zondagavond tegen Benfica (21.00 uur). Woensdag (19.30 uur) is AS Monaco de tegenstander in de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag (18.00 uur) speelt de Rotterdamse ploeg in Eindhoven tegen landskampioen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Een week later begint de competitie op zaterdagmiddag (16.30 uur) tegen Willem II.

Vragen over zijn toekomst vindt Hancko lastig. "Ik heb bij Feyenoord herinneringen gemaakt die ik nooit vergeet", zegt hij. "Bij Sparta Praag voelde ik me ook thuis, maar daar wilde ik ook de stap naar Feyenoord maken. Ik wil nu gezond en fit blijven en voorbereid zijn op alles."

Eindstation

De voorbije weken werd de verdediger vooral in verband gebracht met Atlético Madrid. Maar Feyenoord laat de Slowaak niet zomaar gaan. Of Háncko dat snapt? "Dat vind ik weer een moeilijke vraag. Ik maak niet mijn eigen marktwaarde, al heb ik daar met mijn optredens wel aan bijgedragen. Veel spelers voor mij hebben de kans gehad een stap te maken. Dennis (te Kloese, Feyenoord-directeur, red.) weet dat Feyenoord voor sommige spelers niet het eindstation is."

"Natuurlijk is het geen teleurstelling als ik hier blijf. De Kuip blijft elke wedstrijd speciaal. Je ziet de laatste jaren hoe deze club groeit. Ik ben de supporters ook heel dankbaar voor hun steun. Maar als sporter wil je er het beste uithalen, mijn doel is altijd geweest om in de grootste competities te spelen."

AFP David Hancko in actie voor Slowakije tijdens het EK