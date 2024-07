AFP Dennis te Kloese

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 15:12 Te Kloese: 'Feyenoord selecteert door, maar selectie heeft al een behoorlijk niveau'

Het EK is net voorbij, de Olympische Spelen gaan bijna beginnen, maar over twee weken wordt er ook alweer op het hoogste niveau gevoetbald in Nederland: op 4 augustus staat Feyenoord tegen PSV in het duel om de Johan Cruijff Schaal.

Zondag was de open dag van Feyenoord - oftewel het Feyenoord Festival - en traditiegetrouw is dat het moment waarop directeur Dennis Te Kloese de media te woord staat.

"De club stelt zich hiermee open. Feyenoord toont de menselijke kant. We proberen zo dicht mogelijk bij de supporters te staan", vertelt Te Kloese over het Feyenoord Festival aan Rijnmond. Zelf hoeft hij niet op de voorgrond, maar supporters willen ook graag met hem op de foto. "Het draait vandaag om de presentatie van het vrouwenelftal, de spelers van Feyenoord 1, de nieuwe trainer en de technische staf."

Half Rotterdam van slag

Voor Te Kloese zijn het drukke tijden. Zo houdt hij zich bezig met het transferbeleid bij de Rotterdammers. De algemeen directeur, die tevens de technische zaken bij Feyenoord beheert, plaatste deze week een foto met de tekst 'Geloof niet alles wat je leest' op sociale media. Daarmee doelt hij op allerlei transfergeruchten, die volgens hem niet allemaal waar zijn.

"Ik stoor mij er niet zo aan, maar het is soms onrustig voor de huidige spelersgroep. Er waren ook te veel spelers die aan Feyenoord werden gelinkt. Dus ik dacht: ik ga eens een keer op social media. Wel zo modern. Half Rotterdam was meteen van slag", knipoogt Te Kloese.

5:03 Te Kloese over transferzomer: 'Niet bang om te verkopen, wel tegen de juiste prijs'

Daarmee is het bruggetje direct gemaakt. Er staat veel te gebeuren op de transfermarkt bij Feyenoord. "Buiten Mats Wieffer zijn we geen spelers kwijtgeraakt", merkt Te Kloese op, die meldt dat het vooralsnog rustig is als het gaat om uitgaande transfers.

Als er geen spelers weggaan, dan is de huidige selectie volgens Te Kloese "van een behoorlijk niveau". De directeur kondigt aan dat hij komende week, wanneer Feyenoord op trainingskamp gaat naar Oostenrijk, gaat bekijken wat deze groep nog nodig heeft en wie eventueel ergens anders minuten kan gaan maken.

Geen contract

Te Kloese is over één ding direct helder: Feyenoord heeft geen contract voor Alireza Jahanbakhsh klaarliggen. De Iraanse aanvaller houdt bij de Rotterdammers zijn conditie op peil zolang hij geen club heeft. "Een tijd geleden hebben we met hem afgesproken dat we zijn optie niet gaan lichten. Jahanbakhsh is een fantastische jongen. Persoonlijk zie ik hem graag bij Feyenoord spelen, maar voor de club is het goed dat we nu ook spelers hebben die op zijn positie zich kunnen doorontwikkelen."

De technisch directeur liet ook weten dat er veel belangstelling is voor verdediger David Hancko. "Hij heeft een fantastisch EK gespeeld en twee goede seizoenen bij ons. Het zou dus gek zijn als er geen belangstelling zou zijn. Maar dat zijn geen clubs die op dit moment bij hem passen", zei hij.

"We hebben in de laatste drie jaar grote stappen gemaakt qua niveau en selectie. Intern is er vrij veel concurrentie. Je wint niet voor niks twee jaar op rij prijzen. We hebben ons nu twee keer op een rij ons geplaatst voor de Champions League. We zijn ook ambitieus. Feyenoord wil weer een stap vooruit maken en zich nog beter profileren", haalt Te Kloese aan, die ook weet dat andere clubs hun ogen laten vallen op spelers van de Rotterdammers. "Daar moeten we niet bang voor zijn. Maar dat moet wel voor de juiste prijs."

4:41 Te Kloese stipt aan: 'Feyenoord selecteert door, maar selectie heeft al een behoorlijk niveau'

Sinds een paar weken is Brian Priske als opvolger van Arne Slot aan de slag. Te Kloese is te spreken over de nieuwe trainer van Feyenoord, die overkwam van Sparta Praag uit Tsjechië. "Priske is iemand die ik een tijdje volg. Een prettige persoonlijkheid en een harde werker. Qua karakter past hij goed bij Feyenoord. De speelstijl zal niet veel veranderen wat de opzet betreft."

Volgens Te Kloese zetten teams van Priske veel druk. "De speelstijl is heel intens en dynamisch. Hij probeert te domineren. Het kan dat het systeem een beetje wordt aangepast, maar Priske moet ook zijn plek zoeken. Voor hem is Feyenoord een stap naar voren. Hij heeft al een goede carrière. We hopen dat het bij ons zo doorgaat."

Feyenoord begint de eredivisie op zaterdag 10 augustus met een thuiswedstrijd tegen Willem II.

Feyenoord vertrekt vandaag met dertig spelers naar het trainingskamp in Oostenrijk. Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida, die met Oranje actief waren op het EK, hebben zich aangesloten bij de selectie. De Oostenrijker Gernot Trauner is er niet bij in zijn geboorteland. De verdediger liep een blessure op tijdens het EK. Quilindschy Hartman en Jaden Slory zijn evenmin fit genoeg voor het trainingskamp in Saalfelden. De geblesseerden Quinten Timber, Julián Carranza en Gijs Smal reizen wel mee, maar zij volgen een individueel programma. Feyenoord is tot en met zaterdag in Oostenrijk en komt zondag tegen Benfica in actie op de Eusebio Cup in Lissabon.