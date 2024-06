Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 10:06 Feyenoord bevestigt komst trainer Priske als opvolger Slot, Deen tekent voor drie jaar

Feyenoord heeft de komst van de nieuwe trainer Brian Priske bevestigd. De 47-jarige Deen tekent voor drie jaar in Rotterdam. Hij is de opvolger van Arne Slot, die naar Liverpool vertrekt.

De nummer twee van de eredivisie heeft een akkoord bereikt met het Tsjechische Sparta Praag over een afkoopsom. Volgens het Deense medium Bold zou het gaan om een bedrag van 1,7 miljoen euro.

Het is voor het eerst in 33 jaar dat Feyenoord een buitenlandse trainer heeft. Gunder Bengtsson was de laatste. De Zweed was tussen 1989 en 1991 in dienst bij de Rotterdammers.

Priske begint in juli aan zijn klus in Rotterdam. Op 6 juli staat het eerste oefenduel met FC Dordrecht op het programma.

"In de zoektocht naar een nieuwe trainer zijn we bepaald niet over één nacht ijs gegaan", vertelt Dennis te Kloese, algemeen en technisch directeur van Feyenoord op de clubwebsite. "Het is een proces geweest van vele maanden, waarbij meerdere collega's nauw betrokken waren en vele trainers intensief werden gevolgd om te bezien wie er het beste in het door ons gewenste profiel paste"

Uit dat proces kwam Priske als beste naar voren. "Bij meerdere clubs heeft hij immers al aangetoond dat hij spelers beter maakt, het aanvallende voetbal voorstaat dat de mensen in De Kuip graag zien en daarmee ook resultaten behaalt", aldus Te Kloese.

Nederlandse taal

De Deense trainer werd de afgelopen twee seizoenen kampioen met Sparta Praag. Priske begon zijn trainerscarrière in 2019 bij FC Midtjylland, waarmee hij in het eerste jaar naast de landstitel greep. Daarna was hij trainer bij Royal Antwerp. In België werd hij na een jaar ontslagen. Zijn opvolger was Mark van Bommel.

Als voetballer speelde Priske ook in België, bij KRC Genk en Club Brugge. Daardoor beheerst hij de Nederlandse taal, wat Te Kloese "een prettige bijkomstigheid" noemt. De oud-verdediger speelde 24 interlands voor Denemarken.