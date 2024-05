NOS Voetbal • vandaag, 14:12 Of Feyenoord hem wilde, vindt Van Persie niet relevant: 'Ben nu in Heerenveen'

Robin van Persie ving zijn allereerste karper ooit in Friesland, toen hij daar met zijn opa en oma op vakantie was. Als nieuwe trainer van sc Heerenveen wil hij "herkenbaar, goed, dynamisch voetbal, met passie en strijd" binnenhengelen.

"En op welke plek we dan eindigen, dat zien we dan wel", zegt de 40-jarige Van Persie, die vandaag in Heerenveen met een tweejarig contract werd gepresenteerd als opvolger van Kees van Wonderen. "Het moet voor de fans duidelijk zijn waar ze naar kijken. Het belangrijkste is dat we elke dag een stukje beter worden."

Hij zet zijn eerste stappen als hoofdtrainer bij de nummer elf van het afgelopen seizoen en niet bij Feyenoord, de club waar hij als speler 98 wedstrijden speelde en afgelopen seizoen als beginnend trainer het Onder 19-elftal onder zijn hoede had.

'In goede harmonie uit elkaar'

Op de vraag of hij door Feyenoord, dat ook een nieuwe trainer zoekt, is benaderd, zegt Van Persie: "Ik heb met Feyenoord mooie jaren gehad, als speler en als jeugdcoach. Daar ben ik de club dankbaar voor. Ik heb met directeur Dennis te Kloese positieve gesprekken gevoerd. We gaan in goede harmonie uit elkaar. Ik hoop dat Feyenoord een goede trainer vindt die de lijn volgt van Arne Slot, die het geweldig heeft gedaan."

Maar, nogmaals, is hij nou wel of niet door Feyenoord benaderd? "Dat is niet relevant. Ik ben nu hier. We staan in het prachtige Abe Lenstra Stadion. De keuze is op Heerenveen gevallen."

"Voor mij was al heel snel duidelijk dat ik dit wilde. Ik geloof niet zo in leven in het verleden. Je moet vooruit en voor mij is dat hier. Ik ben bevoorrecht en trots dat ik hoofdcoach mag worden bij deze prachtige club met veel historie. Er ligt hier een mooie uitdaging."

Geen tussenstap

Van Persie ziet de Friese club zeker niet als tussenstap. "Dat heb ik een paar keer gelezen. Waar gaat dat over? Dit is een mooie stap, in meerdere opzichten. Ik volg mijn gevoel, waarbij ik me door passie en ambitie laat leiden. Die hebben me als speler over de hele wereld gebracht, naar Londen, Manchester, Istanbul, uiteraard Rotterdam en nu hier."

Het waren de confrontaties van Feyenoord Onder-19 in de UEFA Youth League van afgelopen seizoen die Van Persie de ogen openden: "Zoals we dat als staf en spelers aanvlogen, dat was eerste elftal-niveau, besefte ik."

Van Persie: "Toen dacht ik: dit is hartstikke mooi, maar ik ben wel benieuwd hoe het op het hoogste niveau is om met profvoetballers te werken en daarin de volgende stap te zetten. Ik heb meerdere aanbiedingen gehad, maar het heeft voor mij geen zin om bijvoorbeeld in een andere rol bij een Engelse club aan de slag te gaan. Ik ben klaar voor de stap naar hoofdcoach."

Positivisme

De keuze voor Heerenveen maakte Van Persie op gevoel: "Op een gegeven moment voel je het. En door de gesprekken die ik hier heb gevoerd, met de raad van commissarissen en directeur Ferry de Haan, is dat alleen maar versterkt."

Van Persie ziet zichzelf als een iemand van "positivisme" en van "geloof brengen": "Ik coach niet op een slechte pass, dat hoort er nou eenmaal bij. Daarvan heb ik er in mijn carrière genoeg gegeven, daar kun je een leuk YouTube-filmpje van maken. Ik vind het veel belangrijker hoe je betere keuzes kunt maken. Ik word niet snel cynisch, dat zit niet in mijn karakter."