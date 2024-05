Van Persie heeft eerste baan als hoofdtrainer te pakken en tekent voor twee jaar bij Heerenveen

Robin van Persie is vanaf volgend seizoen de nieuwe coach van sc Heerenveen. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal begint in Friesland aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij volgt Kees van Wonderen op en tekent voor twee seizoenen.

Ferry de Haan, algemeen directeur van Heerenveen, is blij met de komst van de oud-spits, vertelt hij op de site van de Friezen: "Hoewel Robin aan het begin van zijn loopbaan als hoofdtrainer staat, wist hij ons direct te overtuigen. Het is een ambitieuze, bevlogen en leergierige trainer. Ik denk dat hij heel goed weet hoe hij een groep moet raken, kan enthousiasmeren en motiveren."

Momenteel is Van Persie (40) actief als trainer van Feyenoord onder 18. Een aanbieding om op Varkenoord te blijven werken - bij het elftal voor spelers jonger dan 21 jaar - legde hij naast zich neer. Van Persie stopte in 2019 als voetballer en startte zijn trainersloopbaan het jaar erop. Arne Slot betrok hem als veldtrainer al bij het eerste elftal.

Als voetballer speelde Van Persie 98 wedstrijden voor Feyenoord, waar hij zijn carrière begon en afsloot. Verder speelde hij bij Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe. Voor Oranje maakte hij in 102 interlands vijftig doelpunten.

Van Wonderen weg

Van Wonderen begon in de zomer van 2022 bij de Friezen. Vorig seizoen eindigde Heerenveen in de competitie als achtste. Onlangs werd bekend dat het contract van Van Wonderen niet zou worden verlengd. Waar hij zijn trainersloopbaan vervolgt, is nog niet bekend.