Feyenoord Het nieuwe logo van Feyenoord

NOS Voetbal • vandaag, 21:16 Kleine wijzigingen, maar grote operatie: 'Nieuw logo weerspiegelt kracht Feyenoord'

De logowijziging van Feyenoord ging gisteren niet onopgemerkt voorbij. Het was zoeken naar de verschillen. Zelfs internationale media maakten er op hun sociale kanalen met enige spot melding van. "Dat vinden we alleen maar mooi", reageert Sanne Huisman, als marketeer vanuit Feyenoord nauw betrokken bij het creatieve proces.

"Het past bij onze ambitie om internationaal gezien te worden", vervolgt Huisman. "Dat mensen moeite hebben de verschillen te zien, is niet erg. Het betekent dat we geen essentiële kenmerken hebben gewijzigd. Dat wilden we ook niet. We wilden het logo vooral nóg beter maken."

Feyenoord gaat het nieuwe seizoen in met een "opgefrist" logo, met vier kleine aanpassingen. Het logo, dat is goedgekeurd door clubcultuurbewakers Stichting Continuïteit (StiCo), wordt gedurende het komende seizoen geleidelijk doorgevoerd binnen alle geledingen van de club. Als sluitstuk van de operatie zal het vanaf seizoen 2025/2026 ook voor het eerst op het shirt te zien zijn.

'Nieuwe visuele identiteit'

De logowijziging maakt onderdeel uit van een traject dat enkele maanden geleden is ingezet. In samenwerking met het Rotterdamse ontwerpbureau Studio Dumbar/DEPT® zocht de club naar een zogenoemde 'nieuwe visuele identiteit', een nieuwe huisstijl.

Vier wijzigingen in logo Feyenoord Een strakkere uitlijning van de woorden 'Feyenoord' en 'Rotterdam'

De linkerhelft van het logo heeft een fellere kleur rood gekregen

De karakteristieke F is precies in het midden gezet

De gouden scheidslijn tussen het rood en wit is verwijderd

"Op het veld, qua organisatie, qua professionalisering maakt Feyenoord grote stappen, dat zetten we nu ook door op andere vlakken", licht Huisman toe. "We hebben onszelf een paar vragen gesteld: Waar staat Feyenoord voor? Wat wil je uitstralen en uitdragen?"

"We willen internationaal gezien worden als een toonaangevende club met karakter, met de nadruk op karakter", geeft Huisman zelf het antwoord. "Dat proberen we zichtbaar te maken. Het is een gevoel. Dat hebben we willen vangen zodat het overal, in alle uitingen van de club, zichtbaar wordt."

Het nieuwe logo is namelijk zeker niet de enige wijziging. Zo hanteert de club vanaf heden een volledig vernieuwde huisstijl, waaronder een ander, eigen lettertype. "Het is een speciaal ontworpen nieuw lettertype, met kenmerken van de karakteristieke F uit ons logo", vertelt Huisman. "Dat ga je ook overal zien, op de socials, in het stadion."

Hoe miniem de wijzigingen in het logo ook zijn, het invoeren van de nieuwe huisstijl is een behoorlijke klus. Om te beginnen worden alle digitale uitingen aangepast, verder krijgen De Kuip en het trainingscomplex een nieuw visueel jasje.

"Het is een flinke operatie", zegt Huisman. "Normaal is het voor de seizoenstart al druk met een nieuw shirt, nieuwe namen, enzovoort. Nu is de operatie nog groter. We zijn al begonnen, maar het gaat niet allemaal ineens. Het nieuwe logo volgend jaar op het shirt is het sluitstuk."

Niet de eerste club, niet de eerste wijziging

Feyenoord is zeker niet de eerste club die een (kleine) wijziging van het logo en de huisstijl doorvoert. Het is ook niet de eerste keer in de clubhistorie van de Rotterdammers dat er een vernieuwd clublogo wordt geïntroduceerd. De laatste wijziging dateert van 2009.

Dat de logowijzigingen zo miniem zijn dat het zoeken is naar de verschillen deert Huisman niet. Integendeel.

"Dat was niet de insteek", stelt Huisman. "We hebben nooit de vraag gesteld: hoe gaan we het logo aanpassen? Het logo was al krachtig. Het is nu alleen nog krachtiger. Het weerspiegelt de kracht van Feyenoord nog beter. De club wordt steeds professioneler. Daar past dit bij."