Feyenoord heeft spits Carranza binnen, de Argentijn tekent voor vier jaar

Feyenoord heeft spits Julián Carranza definitief binnen. De Argentijn wordt al weken in verband gebracht met de Rotterdamse club, die nu meldt dat hij tot medio 2028 tekent.

De 24-jarige Carranza komt over van de Amerikaanse Major League Soccer-club Philadelphia Union, waar hij sinds januari 2022 speelde. In de 95 wedstrijden die Carranza speelde voor Philadelphia Union scoorde hij in totaal 43 keer en gaf hij 20 assists.