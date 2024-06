NOS Voetbal • vandaag, 20:50 Eerste werkdag Slot bij Liverpool: 'Hopelijk blijven Oranje-spelers lang bij EK'

Arne Slot is woensdag begonnen aan zijn nieuwe baan als trainer van Liverpool. "Ik heb er erg veel zin in", aldus de Nederlander in een interview met het clubkanaal.

"Ik kijk erg uit naar de uitdaging die voor mij ligt, naar een nieuwe start, na een geweldige tijd bij Feyenoord."

Slot nam in mei afscheid bij Feyenoord, waar hij drie jaar werkzaam was. In die periode haalde hij de finale van de Conference League, veroverde de landstitel en afgelopen seizoen de KNVB-beker.

Hij heeft een fijne zomervakantie gekend en weet dat dat ook anders kan. "Er zijn zomers geweest waarin het niet zo goed ging, dat is ook het leven van een oud-voetballer en een manager. Maar deze zomer was erg leuk omdat ik Feyenoord op een goede manier heb verlaten."

De 45-jarige trainer is erg lovend over zijn voorganger Jürgen Klopp, die met Liverpool alle prijzen won die er te winnen zijn, waaronder de Premier League en de Champions League. "Hij heeft geweldig werk geleverd hier en daar ben ik als fan erg blij mee."

Slot spreekt over de mooie rivaliteit tussen Liverpool en het Manchester City van Pep Guardiola, die hij de afgelopen jaren op de voet volgde. "Ik denk dat het voor iedereen die van voetbal houdt een fantastisch tijdperk was, ze haalden allebei het beste uit elkaar naar boven."

Arne Slot, lalaalalala!

Ook memoreert Slot nog even hoe Klopp na Liverpools laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen ten overstaan van een vol Anfield een liedje over Slot brulde: "Arne Slot, lalaalalala!" Op de melodie van 'Live is life' van Opus. De fans zongen daarna massaal mee.

Slot: "Ik kreeg daarna ontzettend veel berichtjes van mensen die de beelden hadden gezien. Dit is waarschijnlijk een van de redenen waarom Klopp zo populair is hier. Natuurlijk, hij won allemaal prijzen, maar om dit zo te doen, voor je opvolger; ik denk niet dat dat ooit eerder is gebeurd. Dat zegt veel over hem."

Met een grijns: "Soms als ik in Zwolle ben, waar ik woon, lopen mensen langs mijn huis en zingen dan dat liedje."

Bij Liverpool spelen de Oranje-internationals Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch. Slot sprak al met de aanvoerder van Liverpool, Van Dijk. Daar heeft hij bewust even mee gewacht. "Ik zou het ook fijn vinden als mijn opvolger zou wachten totdat ik weg ben. Maar ik heb contact gehad met Virgil, dat was natuurlijk makkelijk. Ook met een paar anderen."

Een zekere afstand

Hij laat ze bewust nog even met rust. "Sommige spelers spelen op het EK of bereiden zich voor op de Copa América. De beste manier is om een zekere afstand te houden, maar om ook interesse te tonen. Hopelijk blijven de Nederlanders zo lang mogelijk weg", doelt hij op het EK. "Daarna kunnen we elkaar ontmoeten."

Volgens Slot is Feyenoord in goede handen bij directeur Dennis te Kloese en de nieuwe Deense trainer Brian Priske. "Feyenoord is op een goede manier achtergelaten en de nieuwe coach stapt binnen in een goede cultuur met een goed team."

Woensdag werd ook duidelijk dat Feyenoord en Liverpool rond zijn over de overgang van assistent-trainer Sipke Hulshoff. De 49-jarige Hulshoff volgt coach Slot naar de Engelse club. Ook head of performance Ruben Peeters verruilt Rotterdam voor Liverpool.

Slot maakt zijn competitiedebuut als trainer van Liverpool op zaterdag 17 augustus. Dan staat een uitwedstrijd tegen promovendus Ipswich Town op het programma. Een week later volgt het eerste Premier League-duel op Anfield, tegen Brentford. En nog weer een week later, in de derde speelronde, treft Slot trainer Erik ten Hag en Manchester United op Old Trafford.