ANP Brian Priske

NOS Voetbal โ€ข vandaag, 19:01 Wie is de nieuwe Feyenoord-trainer Priske? 'Welbespraakt en intens voetbal' Mereyn Geskus redacteur NOS Sport

Een voetbaltrainer vergelijken met een succesvolle voorganger, het gebeurt bij de vleet. Ook Brian Priske, de kersverse trainer van Feyenoord, zal regelmatig geconfronteerd worden met zijn voorganger Arne Slot.

Zeker omdat de Deen, die vandaag voor drie jaar tekende in Rotterdam, raakvlakken heeft met Slot. Beide trainers houden van 'intens' voetbal en zijn welbespraakt.

"Hij is erg charismatisch", zegt journalist Michael Durcak, die een podcast maakt over Sparta Praag, de club waar Priske vandaan komt. De Tsjech heeft meerdere keren gesproken met Priske en zegt dat de Deen geloofwaardig overkomt en eerlijk durft te zijn. "Hij komt niet met holle frasen."

"Het kwam hard aan toen bekend werd dat hij zou vertrekken", aldus Durcak. Volgens hem mede omdat Priske investeert in de band met supporters. "Hij geeft echt om de fans. Juist omdat hij weet dat zij de ploeg kunnen helpen."

"Hij is een man die gelooft in de interactie met supporters", vertelt Mick van Buren, speler van rivaal Slavia Praag. "Daarom denk ik dat Feyenoord wel een club voor hem kan zijn."

De liefde van de fans komt natuurlijk niet alleen door het voorkomen van Priske. De sportieve prestaties waren er ook. Priske leidde Sparta Praag in zijn eerste seizoen voor het eerst in negen jaar naar het Tsjechische landskampioenschap.

Tijd nodig

Afgelopen seizoen werd Praag opnieuw kampioen en won ook nog eens de beker. Een uiterst succesvolle oogst in twee jaar tijd. "Maar daar had hij wel de tijd voor nodig", vertelt Durcak.

"Hij kende een moeizaam begin met veel gelijke spelen en een 4-0 nederlaag bij Slavia Praag", vervolgt de podcastmaker. "Daarna gooide hij zijn ploeg om en begon het te lopen."

Zoon speelde bij PSV en FC Eindhoven De 20-jarige August Priske speelde een aantal jaar in de jeugdelftallen van PSV. Het afgelopen seizoen werd de aanvaller door FC Eindhoven gehuurd van FC Midtjylland, de club waar hij onder contract staat.

Er werd volgens Durcak een tactiek gevonden die aansloeg. Druk zetten, dominantie en fitheid zijn de kernwoorden die hij op de werkwijze van Priske plakt.

Dat beaamt Van Buren, die meerdere keren tegen het team van de inmiddels 47-jarige Priske speelde. "Sparta deed inderdaad aan pressing."

Alleen een handdoek

De Deen vierde niet overal successen. In 2021/22 was hij een jaar lang coach van Royal Antwerp FC. "Het was geen jaar dat we ons lang zullen herinneren", zei Dierik Geypen, journalist van het Gazet van Antwerpen, een kleine twee weken geleden in het radioprogramma NOS Langs de Lijn.

Al noemt hij nog wel รฉรฉn ding dat hem bij is gebleven. Na de plaatsing voor de groepsfase van de Europa League in augustus 2021 kwam Priske de perszaal binnen terwijl hij alleen getooid was met een handdoek. "Het gevolg van een weddenschap", aldus Geypen.

"Een leuke binnenkomer", vervolgt Geypen, die zegt dat de resultaten daarna minder werden. Priske had een woordenwisseling met eigenaar Paul Gheysen en er was lange tijd geen sportief directeur bij wie de Deen terechtkon.

Geypen had nog wel positieve woorden over voor Priske. "Het is een aimabele man. Een gentleman."

ANP Brian Priske als coach van FC Midtjylland met toenmalig Ajax-coach Erik ten Hag (2020)

Zo herinnert keeperstrainer Anton Scheutjens hem ook. De Nederlander zat in het seizoen 2016/17 met Priske in de technische staf van FC Kopenhagen. Priske was toen assistent. "Ik vond het een man met een geweldig empatisch vermogen."

"Hij was daarnaast goed in het analyseren van de tegenstander. Hij oogt rustig, maar er zit ook zeker wel temperament in. Je zag toen al dat hij als trainer op eigen benen zou gaan staan", zegt Scheutjens, die de afgelopen vier seizoenen keeperstrainer bij Ajax was.

In 2019 werd Priske voor het eerst hoofdtrainer, bij FC Midtjylland. Bij die club, waar hij eerst jarenlang assistent was, werd hij in zijn eerste jaar landskampioen van Denemarken en plaatste hij zich voor de Champions League.

Succesvolle dode spelmomenten zoals corners, vrije trappen en ingooien werden mede door het werk van Priske gezien als handelsmerk van de Deense club.

"Ik had het gevoel dat hij een verstandige jongen is", zegt Dennis Rommedahl, die tijdens het EK 2004 in de Deense selectie zat met Priske. "Dat hij trainer is geworden, is daarom geen verrassing voor mij."

De voormalig rechtsbuiten van onder meer PSV en Ajax zegt dat Priske als speler een degelijke rechtsback met tactisch inzicht en veel loopvermogen was. "Niet het grootste talent, maar wel iemand die bij mooie clubs heeft gespeeld." Priske speelde bijvoorbeeld bij Portsmouth en Genk en kwam tot 24 interlands.

ANP Brian Priske (R) in het shirt van Denemarken op het EK 2004, op de voorgrond Rene Henriksen

De spelerscarriรจres van Priske en Slot, een technische middenvelder die nooit internationaal voetbal speelde, lijken dus niet op elkaar. Ook is het CV van Priske als trainer imposanter dan dat van Slot toen hij binnenkwam bij Feyenoord. De Nederlander had drie jaar geleden nog geen prijs gewonnen.

Dit zegt niets volgens Durcak, die nog wel wil wijzen op een valkuil. "Hij gaat niet met zijn vertrouwde mensen naar Rotterdam. Zijn assistent Lars Friis wordt nu hoofdtrainer van Sparta Praag." Het helpt volgens de Tsjech wel dat Durcak al een aardig woordje Nederlands spreekt.

"Feyenoord is niet zomaar een club", zegt Rommedahl. "Wat voor Nederlandse trainers zoals Slot Liverpool is, is voor Deense trainers de Nederlandse top drie. Dat is anders dan wat hij gewend is."