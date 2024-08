Pro Shots De nieuwe aanvoerder Ricky van Wolfswinkel tijdens de training

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 12:24 Met nieuwe aanvoerder Van Wolfswinkel gaat FC Twente strijd aan met Red Bull Salzburg

FC Twente neemt het vanavond op tegen Red Bull Salzburg in de derde voorronde van de Champions League. Salzburg-trainer Pepijn Lijnders waarschuwde al dat de Twentenaren niet te onderschatten zijn.

"Het is een club die niet heel bekend is in Oostenrijk en sommigen zullen ze onderschatten, maar maak die fout niet", aldus de Nederlander.

FC Twente-trainer Joseph Oosting had alleen een terugreis van het trainingscomplex in Hengelo naar Emmen en een blokje om nodig voor hij alles op een rijtje had. Toen de selectie gisterenochtend vanaf Twente Airport op het vliegveld stapte, wist iedereen al waar ze aan toe waren, schrijft de regionale omroep Oost.

Twente-Salzburg bij de NOS De Champions League-voorrondewedstrijd tussen Red Bull Salzburg en FC Twente is bij de NOS live te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via flitsen in RadiOlympia op NPO Radio 1.

"Als trainer heb je altijd nog vraagtekens. Die neem je dan in overweging, maar afgelopen weekend was ik er vrij snel uit", zegt Oosting tijdens de persconferentie voorafgaand aan de korte trainingssessie in de Red Bull Arena.

Salzburg-trainer Lijnders geeft tijdens de persconferentie van gisteren de nodige complimenten aan de club uit Enschede:

2:20 Lijnders: 'Twente is van Champions Leaugue-niveau'

Wie er spelen bij Twente, wil de 52-jarige Drent nog niet delen, maar de kans lijkt groot dat de linkervleugel voorop wordt bemand door Mitchell van Bergen, Carel Eiting naast Mathias Kjølø speelt, de backs Youri Regeer en Anass Salah-Eddine heten en het hart van defensie wordt gevormd door Alec van Hoorenbeeck en Mees Hilgers.

Nieuwe aanvoerder

Zeker is dat Ricky van Wolfswinkel tot het vaste keurkorps van Oosting behoort. Met het vertrek van aanvoerder Robin Pröpper naar Rangers FC en de absentie van de geblesseerde vuurvreter Michal Sadilek is de 35-jarige spits voorlopig misschien wel de belangrijkste speler in de groep. "Je verwacht niet dat in de week voor dit duel je aanvoerder vertrekt, maar we zijn flexibel en hebben het opgelost."

Pro Shots Joseph Oosting en Ricky van Wolfswinkel tijdens de persconferentie

Dat Van Wolfswinkel vanavond de aanvoerdersband om zijn arm heeft, mag dan ook geen verrassing heten. "Hij is een informele leider", zegt Oosting. "Niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar wel de verantwoordelijkheid pakkend", verduidelijkt hij.

Van Wolfswinkel met een knipoog: "De eerste week heb ik alleen maar mijn linkerarm getraind om die band überhaupt om te kunnen. De biceps van Robin zijn wat groter." Hij vervolgt serieus: "Ik doe mijn eigen ding. Het is niet aan mij om de schoenen van Robin te vullen. We hebben meerdere leiders en iedereen vervult die rol op zijn eigen manier. Dit gaat mij niet veranderen."

Underdog

Over de tegenstander Red Bull Salzburg is al genoeg gezegd en geschreven. Onder meer wereldsterren Sadio Mané en Erling Haaland werden er groot. Jaarlijks stromen er tientallen voetbalmiljoenen in de richting van de geboortestad van Mozart. Zodoende is FC Twente op voorhand de underdog, maar kansen zijn er altijd.

Pro Shots FC Twente-trainer Joseph Oosting tijdens de training

Bij Red Bull Salzburg gaat het bijvoorbeeld al dagenlang over Karim Konaté. De 20-jarige spits uit Ivoorkust is de grote blikvanger van de Oostenrijkers. Het is nog niet duidelijk of hij er überhaupt bij is. Hij ontbrak op de laatste training vanwege knieklachten.

Oosting: "Voor ons maakt het geen verschil. Wij gaan ervan uit dat Konaté gewoon speelt", besluit hij.