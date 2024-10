Reuters Antoni Milambo heeft Feyenoord op 1-2 gezet

NOS Voetbal • gisteren, 20:39 • Aangepast gisteren, 23:36 Feyenoord rommelt zich naar eerste uitzege in Champions League in 22 jaar

Feyenoord heeft voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 een uitzege in de Champions League geboekt. De Rotterdammers, die het Europese seizoen twee weken geleden begonnen met een 4-0 thuisnederlaag tegen Bayer Leverkusen, wonnen in Spanje in een rommelig duel met 3-2 van Girona.

Girona, de Spaanse nummer drie van vorig seizoen, kwam na een kleine twintig minuten op 1-0. Feyenoord wist ondanks een gemiste strafschop van Ayase Ueda toch met een voorsprong de rust in te gaan dankzij een Catalaans eigen doelpunt en een treffer van Antoni Milambo.

De thuisploeg faalde in de tweede helft eveneens vanaf elf meter. Donny van de Beek zette - met zijn eerste doelpunt in tweeënhalf jaar - zijn nieuwe club een kwartier voor tijd alsnog op 2-2. Een tweede eigen goal hielp Feyenoord vervolgens aan drie kostbare punten.

NOS De stand in de CL na woensdag 2 oktober

In het Estadi Montilivi, met z'n capaciteit van 14.624 toeschouwers toch al niet erg groot maar wegens de Champions League-regels woensdagavond plaats biedend aan nog geen 10.000 fans, beleefde Feyenoord in de beginfase al enkele hachelijke momenten.

Zo onderschepte Thomas Beelen weliswaar een Catalaanse pass, maar vervolgens verspeelde de centrumverdediger, die zaterdag ook al de 1-0 van NEC (1-1) aangerekend mocht worden, de bal aan Viktor Tsygankov. Doelman Timon Wellenreuther behoedde Feyenoord voor een dramatische start.

Even later kwam de inglijdende Tsygankov net te laat bij een lage voorzet.

Girona op voorsprong

Het bleek uitstel van executie. Girona's vierde hoekschop werd in de negentiende minuut ingekopt door Ladislav Krejci, waarna de bal via Hugo Bueno, ten koste van Gijs Smal terug in de basis na drie gemiste duels, voor de voeten van David López belandde: 1-0.

AFP Hugo Bueno kan de 1-0 van David López niet voorkomen

Niet veel later had juist Feyenoord het geluk aan zijn zijde. Igor Paixão mocht vanaf rechts een vrije trap nemen en zocht het hoofd van Quinten Timber, maar vond de borst van Yangel Herrera, die de bal in eigen doel liep: 1-1.

Hulp uit onverwachte hoek

De Rotterdammers kregen tien minuten later opnieuw hulp uit onverwachte hoek, al was het ook de verdienste van Timber dat een pass van López geen medespeler bereikte. Na de onderschepping door de Feyenoord-captain lanceerde Paixão in één beweging Milambo, die koel afrondde: 1-2.

Nadat Arnaut Danjuma als invaller het aantal Nederlandse Girona-spelers binnen de lijnen op twee had gebracht - steunpilaar Daley Blind moest het duel wegens een blessure missen en het van Ajax overgenomen talent Gabriel Misehouy zat niet bij de selectie, maar oud-Ajacied Van de Beek stond in de basis - volgde een buitenkans op de 1-3.

Missers Ueda

Doelman Paulo Gazzaniga bracht Ivan Martin met een inspeelbal in de problemen, waarna de verdediger een overtreding beging op Timber. De sluitpost kreeg van penaltynemer Ueda echter de kans zijn fout goed te maken. De misser kwam het zelfvertrouwen van de Japanse spits, die de geblesseerde Santiago Gimenez moet doen vergeten, niet ten goede.

De tweede helft was krap drie minuten oud toen Ibrahim Osman na een goede individuele actie Ueda in stelling bracht. Die had te veel tijd nodig om tot een schot te komen.

Pro Shots Feyenoord-spits Ayase Ueda baalt

Kort daarop ook opwinding aan de andere kant. Een lage voorzet van Van de Beek werd getoucheerd door Dávid Hancko, die daarmee doelman Wellenreuther onaangenaam verraste. De Slowaak bleef echter een eigen doelpunt bespaard, omdat Van de Beek een fractie buitenspel had gestaan.

Zweefduik

Met Ramiz Zerrouki voor de bedrijvige Osman trachtte Feyenoord-coach Brian Priske wat meer defensieve zekerheid in de ploeg te brengen. Maar dat was buiten Wellenreuther gerekend, die een hoge voorzet losliet en daarna Bojan Miovski aantikte.

De Duitse doelman wiste zijn flater onmiddellijk weg door de strafschop van Miovski met een zweefduik te keren en even later ook diens kopbal te stoppen.

Wellenreuther was echter een kwartier voor tijd kansloos toen na een rush van Danjuma, die met enig fortuin drie Feyenoorders passeerde, Van de Beek van dichtbij kon inschieten: 2-2.

EPA Donny van de Beek

Voor Feyenoord, dat zijn laatste acht uitwedstrijden in de Champions League had verloren, tekende zich een doemscenario af, maar kreeg opnieuw een meevaller in de schoot geworpen.

De mee opgerukte Hancko trachtte invaller Julian Carranza te bereiken, maar Krejci kwam tussen beiden, maar klopte en passant ook zijn eigen doelman: 2-3.