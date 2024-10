Liverpool en Slot kloppen Bologna in Champions League, Real en Bayern onderuit

Het Liverpool van trainer Arne Slot heeft in de tweede speelronde van de Champions League op Anfield met 2-0 gewonnen van Bologna. Makkelijk ging dat niet, maar goals van Alexis Mac Allister en Mohamed Salah bleken genoeg voor de zege.

Titelhouder Real Madrid liet zich in Noord-Frankrijk verrassen door Lille OSC: 1-0. Ook Bayern München ging onderuit, met 1-0 tegen Aston Villa.

Juventus won met tien man van RB Leipzig, dat met Lutsharel Geertruida en Xavi Simons in de basis speelde. Oud-Ajacied Francisco Conceição maakte op fraaie wijze de winnende: 2-3.

Slot koos met Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch voor twee Nederlanders in zijn basisopstelling. Cody Gakpo moest het doen met een plek op de bank en viel na zeventig minuten in. Bij Bologna speelden Sam Beukema en Thijs Dallinga vanaf de start.

Moeizaam Liverpool

Laatstgenoemde liet de Engelse fans op Anfield na tien minuten schrikken. Dallinga wipte de bal over keeper Alisson Becker het doel in, maar bleek buitenspel te hebben gestaan.

Daarna was Liverpool het plots even kwijt. Bologna, sinds deze zomer getraind door Vincenzo Italiano, begon steeds aardiger te voetballen en creëerde een reeks kansen.

Ook na rust voetbalde Liverpool lang moeizaam. Maar na een bevlieging van Salah, die de bal schitterend in de kruising draaide, was het wel gedaan. Het was de 45ste Champions League-goal van de Egyptenaar, die de Ivoriaan Didier Drogba aflost als Afrikaanse topscorer van het toernooi.