Feyenoord-coach Priske na eerste Champions League-zege: 'Niet mooi, wel belangrijk'

Won Feyenoord na acht uitnederlagen op rij eindelijk weer eens een wedstrijd in de Champions League buiten de eigen Kuip, voor trainer Brian Priske was de 2-3 bij Girona zijn eerste zege überhaupt in het meest prestigieuze Europese clubtoernooi. Aan het roer van FC Midtjylland leed hij vier seizoenen geleden louter nederlagen, zes stuks in de groepsfase.

Dat er nu wel succes voor de Deen was weggelegd, gaf hem naar eigen zeggen niet een speciaal gevoel. "Nee, dat doet mij niet veel. Ik ben blij voor Feyenoord natuurlijk, net als iedereen in de kleedkamer. Het is ook de eerste uitzege in de Champions League in 22 jaar, geloof ik. Misschien geen mooie overwinning, maar wel een belangrijke. Je moet in voetbal ook mentaliteit tonen."

En dat had Priske gezien. "Ik zag de spelers strijd leveren en in de tweede helft ook in mentaal opzicht opstaan. Er werd gevochten als een team en met elkaar gecommuniceerd. Ik zag ze elkaar opzwepen en elkaar helpen. Dit soort wedstrijden heb je nodig als je een ploeg in opbouw bent. Hopelijk brengt het ons verder."

Voor de camera van Ziggo Sport roemde ook aanvoerder Quinten Timber, die zoals wel vaker het voortouw had genomen en na afloop werd uitgeroepen tot Man of the Match, de veerkracht van Feyenoord. "We komen met 1-0 achter, ik denk onnodig, al was Girona aan de bal wel goed, moet ik zeggen. Daarna komen we op karakter heel sterk terug."

Timber: "We waren zelf ook wel goed aan de bal, vond ik, de eerste helft. We konden het nog uitbouwen naar 3-1, maar dat doen we niet. De tweede helft gebeurde er van alles. Toen hadden we het ook zwaar. Maar we hebben gevochten als leeuwen. En daar ben ik trots op."

"Het was de hele wedstrijd bikkelen. We moesten ervoor zorgen dat we als team bij elkaar bleven. Op bepaalde momenten hebben we ook wel geluk gehad. We werden getest als groep en je hebt nu gezien dat we daarin vooruitgang boeken. Op naar meer."

Donny van de Beek, die net als tegen Paris Saint-Germain in de basis stond bij Girona, was minder in zijn sas. Daar kon zijn eerste treffer sinds mei 2022, toen nog in dienst van Everton, niets aan veranderen.

"Dat je nog zo'n goal tegen krijgt, die 2-3... Ik denk dat je op basis van de tweede helft de wedstrijd gewoon moet winnen. Het is gewoon zuur."

De oud-Ajacied, afgelopen zomer door Manchester United van de hand gedaan, was al betrokken bij de afgekeurde 2-2 kort na rust, maar zette daarna alsnog de gelijkmaker op het bord. "Ik dacht: we gaan 'm nu doortrekken ook. Die 2-3 valt eigenlijk uit het niets; die zag niemand aankomen. Dat was voor ons natuurlijk een mentale tik. Maar ja, je krijgt niet altijd wat je verdient."

Dat hij een goaltje meepikte, deed hem niettemin goed. "Dat is natuurlijk fijn en goed voor het vertrouwen. Ik voel ook dat ik fitter aan het worden ben. Ik kom van heel ver. Dat weet iedereen. Ik ben gewoon vol gas aan het geven en stap voor stap sterker aan het worden. En dan proberen belangrijk te zijn voor het team."

