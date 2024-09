Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 20:35 Feyenoord begint Champions League met forse nederlaag tegen Leverkusen

Feyenoord heeft in het eerste Champions League-duel van het seizoen een forse nederlaag geleden. In eigen huis verloren de Rotterdammers met 0-4 van de Duitse kampioen Bayer Leverkusen.

Geen moment zat Feyenoord in de wedstrijd. Al na vijf minuten kreeg het de openingstreffer om de oren, waarna het lessen in omschakelen en effectiviteit kreeg van een zeer overtuigend Leverkusen. Nog voor rust stond het 0-4 voor de Duitsers.

Zo krijgt Feyenoord opnieuw een klap te verwerken. De seizoenstart onder de nieuwe trainer Brian Priske verliep al niet naar tevredenheid met drie remises in de eerste vier eredivisieduels. De Champions League-dreun is wel pas de eerste nederlaag van het seizoen voor de Rotterdammers.

Slechte start

Feyenoord trad voor het Champions League-duel op donderdag, een product van de vernieuwde toernooiopzet, aan met een debutant. De werkvergunning van de Zuid-Koreaan Hwang In-Beom (27) werd deze week in orde gemaakt en de miljoenenaanwinst werd direct in de basis geposteerd door Priske.

Hwang speelde een prima duel, maar kon een vroege achterstand niet voorkomen. Na een kleine vijf minuten leed Ramiz Zerrouki knullig balverlies op het middenveld, wat door het vlijmscherpe Leverkusen direct werd afgestraft. Sterspeler Florian Wirtz dribbelde op en haalde met links doeltreffend uit.

ANP Debutant Hwang

Direct na de openingstreffer dacht Zerrouki zijn fout te herstellen en Feyenoord op gelijke hoogte te brengen, maar hij bleek buitenspel te hebben gestaan bij het inschieten van de bal. Het doelpunt ging dus niet door, waarna Leverkusen de regie weer in handen nam, mede dankzij een uitblinkende Jeremie Frimpong.

De Oranje-international, zoals altijd de gehele rechterflank bestrijkend, was aangever bij zowel de tweede als de derde Duitse goal. Na een half uur stelde hij Alejandro Grimaldo bij de tweede paal in staat om te scoren, zes minuten later vond hij Wirtz met een goede voorzet bij diezelfde paal.

Toen Feyenoord vlak voor rust ook nog op een 0-4 achterstand kwam door een schlemielige eigen goal van doelman Timon Wellenreuther, was de Rotterdamse hoop definitief vervlogen. Onder begeleiding van een luid fluitconcert zocht Feyenoord de kleedkamer op voor de rust.

Schade beperken

De tweede helft stond vooral in het teken van het beperken van de schade. Middenvelder Zerrouki, verantwoordelijk voor de eerste tegentreffer, werd vervangen door verdediger Gijs Smal.

Tegelijkertijd leek Leverkusen de benen te sparen, nadat het de wedstrijd al in de eerste helft beslist had. De Duitsers lieten Feyenoord aan de bal in de tweede helft en creëerden weinig kansen meer. Dat leverde een gezapig tweede bedrijf op.

Het grootste moment van opwinding werd verzorgd door invaller Ayase Ueda, die tot scoren kwam na voorbereidend werk van de eveneens ingevallen Anis Hadj Moussa. De Japanner kreeg echter te maken met de onverbiddelijke grensrechter, die had gezien dat de spits eerder in de aanval al buitenspel had gestaan.