NOS Voetbal • vandaag, 08:14 Nieuw Feyenoord onder Priske heeft tijd nodig: 'Maar er is geen tijd in De Kuip' Frank Hettinga redacteur NOS Sport Frank Hettinga redacteur NOS Sport

Feyenoord presenteerde deze week een derde voetbaltenue. Het ontwerp is geïnspireerd op het uitshirt van het seizoen 2003/2004, dat door supporters is uitgeroepen tot mooiste in de clubhistorie.

Het wrange is dat de huidige prestaties van Feyenoord in gechargeerde zin ook doen denken aan ruim 20 jaar geleden. Toen stokte het Europese avontuur al in de voorronde van de UEFA Cup, tegen het Tsjechische FK Teplice. In de eredivisie eindigde de club als derde, op ruime afstand van kampioen Ajax.

Ja, Feyenoord voetbalt dit seizoen maar mooi in de Champions League, vanavond komt de Duitse kampioen Bayer Leverkusen op bezoek in De Kuip. Maar onder de nieuwe trainer Brian Priske speelde de club in de eredivisie al drie keer gelijk, waaronder tegen twee promovendi: Willem II en FC Groningen. De achterstand op PSV bedraagt al zes punten.

Tijd gaven

"Zeker, de resultaten vallen ontzettend tegen", zegt oud-Feyenoorder Regi Blinker. "Maar ik ben geneigd om de nieuwe trainer nog wat tijd te geven. Mensen gaan er te gemakkelijk vanuit dat hij wel even dezelfde successen behaalt als Arne Slot. Het zou volgens mij niet raar zijn als dat helemaal niet gebeurt."

In drie seizoenen onder de naar Liverpool vertrokken Slot won Feyenoord de titel en de beker en werd de finale van de Conference League bereikt.

Het belangrijkste verschil met vorig jaar zit 'm volgens een andere oud-Feyenoorder, Rinus Israël, in de bezetting op de flanken. Zo keerde de gehuurde Yankuba Minteh terug naar de Premier League en werd het contract van Alireza Jahanbakhsh niet verlengd. Daardoor staat rechtsback Bart Nieuwkoop nu rechtsbuiten.

Israël: "Goede flankspelers met een individuele actie, dat helpt al een hele hoop. Feyenoord komt maar moeilijk tot kansen."

De nieuwe trainer Priske begon het seizoen met een 3-4-3 opstelling met wingbacks. Maar daar kwam de Deense coach al snel weer van terug, omdat zijn spelers zich er niet comfortabel bij voelden.

"Dat nieuwe systeem zei mij niet zoveel eigenlijk", zegt Blinker. "De intentie om aanvallend voetbal te spelen was er wel degelijk, met een hoge intensiteit en veel druk. Het gaat wat mij betreft vooral om de filosofie."

Vergelijking

Het is wat prematuur om na vijf duels al een vergelijking te maken tussen de spelopvattingen van Priske en Slot, maar uit de data van statistiekbureau Opta valt wel degelijk op dat Feyenoord dit seizoen minder dominant is in balbezit en minder bedreven in het hoog druk zetten.

NOS PPDA (passes allowed per defensive action) = het aantal passes dat de tegenstander kan geven voordat er druk wordt gezet

Israël: "Als je een succesvolle ploeg overneemt, met een goede speelwijze, dan zou ik daar niet al te veel aan rommelen. Maar goed, ze missen ook wel een paar jongens, hè."

Feyenoord raakte naast Minteh en Jahanbakhsh ook Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida kwijt, voor respectievelijk 32 en 20 miljoen aan Brighton & Hove Albion en RB Leipzig. Verder staat Calvin Stengs vanwege een knieoperatie langs de kant en Quilindschy Hartman is al veel langer uit de roulatie.

Nieuwe spelers op de bank

Directeur Dennis te Kloese trok deze zomer voor een zachte prijs een heel blik aan nieuwe spelers open, een heel elftal zelfs, bijna allemaal met een andere nationaliteit ook. De duurste was de Koreaan Hwang In-beom (7 miljoen euro). Maar de meesten van hen zitten vooralsnog op de bank.

"Ik heb nog te weinig van die nieuwe gasten gezien om over ze te kunnen oordelen", zegt Blinker. "Ik dacht vorig jaar eerst van Minteh: ja, leuk, hartstikke talentvol, maar hij liep ook vaak met een bal over de achterlijn. Daarna heeft hij zich geweldig ontwikkeld. Geef ze dus wat tijd. Maar ik weet ook wel: er is geen tijd bij Feyenoord."

Huddle

En dan is er nog de zogenaamde huddle of scrum. Priske roept zijn spelers na de wedstrijd op het veld bij elkaar voor een kringgesprek, een fenomeen dat door Feyenoord-supporters wordt begroet met een fluitconcert.

Pro Shots De 'huddle' van Feyenoord na het gelijkspel tegen Sparta

Ook Blinker kent de huddle, uit zijn Schotse periode bij Celtic. "Dat was vóór de wedstrijd een traditie. Het hele stadion ging dan uit z'n dak: Kijk, ons team komt bij elkaar om deze wedstrijd te winnen! Héérlijk vond ik dat, met z'n allen in die huddle."

Blinker: "Ik vind dat we de gebruiken van Priske moeten respecteren. Maar de vraag is wel of het slim is om met z'n allen nog even in een rondje te gaan staan als het resultaat echt tegenvalt en de fans hoog in hun emotie zitten."

"Het lijkt mij logischer om heel stiekem en snel naar de kleedkamer te gaan", zegt ook Israël. "Hier doe je de toeschouwers geen plezier mee." Dat beseft blijkbaar ook Priske, want de trainer heeft inmiddels op zijn Instagram-pagina te stoppen met de huddle.

Voorspelling

Goed. Dan nog even een voorspelling, vanavond tegen Leverkusen? "Ik heb Juventus-PSV zitten kijken", zegt Blinker. "PSV is de beste ploeg van Nederland op dit moment, maar die werden helemaal weggetikt. Ik hoop maar dat het krachtsverschil tegen Leverkusen niet zó overduidelijk wordt."

Israël is iets positiever: "Als Feyenoord in goeden doen is, zie ik zeker wel mogelijkheden."