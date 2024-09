NOS Voetbal • vandaag, 20:41 Feyenoord geeft voorsprong weg in slotfase: twee goals Willumsson voor FC Groningen

Weer lukt het Feyenoord niet om te winnen. In de kolkende Euroborg gaven de Rotterdammers in de laatste tien minuten een 0-2 voorsprong weg tegen FC Groningen.

Feyenoord, dat door het gelijkspel op plek zes blijft staan met zes punten, was halverwege de tweede helft op een comfortabele voorsprong gekomen, maar in de slotfase kwam het door een late aansluitingstreffer flink onder druk te staan tegen de gepromoveerde ploeg van Dick Lukkien. In de 92ste minuut viel de 2-2 alsnog.

Tegen het nog ongeslagen Groningen, nu vierde in de eredivisie, moest Feyenoord-trainer Brian Priske zonder Ramiz Zerrouki, Quillindschy Hartman en Calvin Stengs creatief zijn. Op het middenveld startten Gjivai Zechiël en Chris Nadje met de vrijdag benoemde nieuwe aanvoerder Quinten Timber.

Rechts achterin maakte Jordan Lotomba zijn basisdebuut en als hangende rechtsbuiten had Priske Bart Nieuwkoop daarvoor neergezet.

Opmerkelijke namen op opmerkelijke posities en daardoor was het zoeken voor Feyenoord in de openingsfase. De opbouw verliep moeizaam en na een half uur spelen, toen er nog vrijwel niets noemenswaardigs was gebeurd, was iedereen het er wel over eens dat de wedstrijd een doelpunt kon gebruiken.

Eigen doelpunt

Groningen-aanvaller Thom van Bergen hielp een handje door een hoekschop in eigen doel te koppen: 0-1. Het maakte de wedstrijd plots een stuk aangenamer.

Het spel golfde op en neer, Groningen voetbalde brutaal mee met de Rotterdammers en er kwamen ruimtes. En dus kansen. De grootste voor de rust was voor Nieuwkoop. De verder matig spelende spits Santiago Giménez legde knap voor Nieuwkoop klaar, maar het ontbrak de geboren rechtsback aan killersinstinct.

ANP Feyenoord viert de 0-1 tegen Groningen

Ook had Igor Paixão, de beste man bij de Rotterdammers, de 0-2 op zijn schoen, maar doelman Etienne Vaessen lag in de weg. Na rust was Paixão gelijk weer gevaarlijk met een afstandsschot en de wedstrijd leek min of meer beslist toen de Braziliaan halverwege de tweede helft alsnog voor de 0-2 tekende.

Lotomba, van wie de hele wedstrijd behoorlijk wat dreiging uit ging, legde de bal zo op het hoofd van Paixão, die leep binnen knikte. Wedstrijd beslist, zou je zeggen. Maar het liep anders.

Feyenoords nieuwe aankoop Julian Carranza had de 0-3 voor het binnenschieten, maar in de counter op die gemiste kans krulde de IJslander Brynjolfur Willumsson de 1-2 in de verre hoek.

Pro Shots De IJslander Willumsson viert zijn 1-2

De Groningse fans in de Euroborg zongen al het hele duel keihard door, maar na de 1-2 schreeuwden ze nog een octaaf hoger. Het gezang werd beloond, toen Willumsson in de 92ste minuut ook zijn tweede van de avond binnenkopte.

Priske verzamelde na de weggeven overwinning zijn spelers op het veld voor het gebruikelijke kringgesprek. Het lijmen van de barstjes in het zelfvertrouwen na zes verliespunten in vier wedstrijden is begonnen.

De Rotterdammers hebben nu vier dagen om zich voor te bereiden op de volgende wedstrijd: donderdag in de Champions League wacht Bayer Leverkusen.