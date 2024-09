ANP

NOS Voetbal • vandaag, 14:29 Feyenoord-directeur Te Kloese vindt transferperiode te lang: 'Emoties gieren rond'

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese kijkt met gemengde gevoelens terug op de transferperiode. Veel dingen lukten, vond hij, maar een hoop ook niet. "Het blijft best moeilijk sterkhouders te vervangen met vergelijkbare of betere spelers."

Feyenoord verkocht deze zomer middenvelder Mats Wieffer voor een recordbedrag aan Brighton & Hove Albion en verdediger Lutsharel Geertruida aan RB Leipzig. In de slotfase van de transferperiode haalden de Rotterdammers Hwang In-beom (Rode Ster Belgrado) en Jordan Lotomba (Nice) als vervangers.

In diezelfde hectische eindfase zag Te Kloese een aantal deals klappen, zoals die met Club Brugge-speler Andreas Skov Olsen en Real Betis-aanvaller Assane Diao. "Het is een drukke en lange periode. Naar mijn idee zelfs te lang, wat te veel druk op organisaties en spelers brengt. De emoties gieren rond. Dat managen eist wel zijn tol. Dus iedereen moet nu ook even ademhalen."

Traject-Wieffer

Te Kloese noemt de verkoop van Wieffer als een van de positieve punten uit de afgelopen periode. De middenvelder werd opgepikt bij Excelsior en brak vervolgens razendsnel door in De Kuip.

"Ik weet nog dat ik met Joris van Benthem (jurist van de club, red.) in Kralingen stond en dat we best een beetje nerveus waren om de transfersom voor hem neer te leggen", aldus Te Kloese. "En uiteindelijk gaat hij voor een recordbedrag naar Brighton. Dat zijn prachtige processen om mee te maken."

Een speler als Thomas Beelen, vorig jaar overgenomen van PEC Zwolle, moet eenzelfde weg bewandelen. "We zijn een club die zal moeten blijven scouten, door ontwikkelen en die trajecten blijven doen. Dat gaat een keer goed en gaat een keer mis. De ene keer haakt een speler aan en de andere keer moet je doorselecteren."

Bij veel van die processen is Te Kloese zelf nauw betrokken. Hij bekleedt een dubbelrol: Te Kloese combineert de functie van algemeen directeur met voetbaltechnische taken. Een aparte technisch directeur heeft Feyenoord niet.

Blijft hij die dubbelrol vervullen? "Daar ga ik over nadenken. Ik zou mijn collega's tekort doen als ik zou zeggen dat ik alles hier doe. Ik moet kijken of ik, met de grote groei die we hebben doorgemaakt, misschien nog meer steun nodig heb dan ik nu al krijg."

Hectiek op slotdag

Dat juist de laatste dagen de meest hectische waren, betreurt Te Kloese. Graag had hij zijn selectie eerder rond gehad, maar dat zat er niet in. De deal met RB Leipzig over Lutsharel Geertruida kwam bijvoorbeeld pas laat rond.

"Je hebt je huiswerk gedaan en de lijstjes klaar, maar hoe langer het duurt, hoe meer spelers er ook al weg zijn", zegt Te Kloese. "En een vervanger voor Geertruida kun je niet halen voor hij weg is, anders heb je er twee rondlopen."