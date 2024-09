Leipzig kan niet winnen bij debuut Geertruida, Bayern neemt koppositie over

Loïs Openda had de grootste mogelijkheid om Leipzig op voorsprong te zetten, maar de matig ingeschoten penalty van de Belg werd gekeerd door doelman Frederik Rønnow. Het is het eerste puntenverlies voor Leipzig, dat de koppositie verloor aan Bayern München.

Het puntenverlies van Leipzig stelde Bayern München in staat de koppositie later op de avond over te nemen. De club uit Beieren deed dat met een ruime 1-6-zege bij het gepromoveerde Holstein Kiel.

Eenzijdige wedstrijd

Het was een voorbode voor de eenzijdige wedstrijd die de 15.000 toeschouwers te zien zouden krijgen. In de zevende minuut profiteerde Harry Kane van geklungel in de Holstein-defensie door de 0-2 in de hoek te schieten.